Sus hermanos, Albino y Alfredo Jara Larrea, abatidos en el 2015, fundaron este grupo criminal tras haberse separado del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), como consecuencia de una fuerte pelea entre las células.

De acuerdo con los datos brindados por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), luego de la extinción de esta agrupación tanto Leticia como su hermana, Zulma, pasaron a formar parte del Ejército del Mariscal López (EML).

Sin embargo, el EML terminó fracturándose nuevamente y las hermanas Jara Larrea salieron de la agrupación hace aproximadamente dos años. Pero las mujeres no salieron solas, se acoplaron con los hermanos Antonio y Feliciano Bernal Maíz.

Estos últimos son hermanos del fallecido Bernardo Coco Bernal Maíz, uno de las cinco máximas cabecillas del EPP, abatido en abril del 2014 en un enfrentamiento con efectivos de las fuerzas de seguridad, en la zona de Paso Tuyá, Departamento de Concepción.

El resurgimiento de este grupo se dio a conocer el pasado martes, con la difusión de un video en el que se adjudicaban el ataque registrado en la estancia Oro Verde el 22 de abril de este año.

En las imágenes se los ve con ropas de camuflaje, las caras tapadas y kepis con las iniciales del ACA.

El comandante de la FTC, Héctor Grau, mencionó que este domingo llegaron hasta el campamento donde se hallaron armamentos, equipos varios y víveres.

“Se estableció un sistema de seguridad alrededor de este campamento y esta mañana tuvimos un enfrentamiento donde cayó abatida Leticia Jara Larrea”, detalló Grau durante una conferencia de prensa.

Enfrentamiento y muerte

La joven falleció esta mañana en la zona de Horqueta. Llevaba puestas botas para la lluvia, traje camuflado, una pistolera y un fusil AK 47. Según la información, iba acompañada, pero los uniformados no lograron divisar cuántos ni quiénes eran.

“Sabemos que a una distancia no muy lejana había otra gente de esta agrupación, ya que fueron ellos los que dispararon en contra de los agentes”, señaló Grau.

Las autoridades no descartan la posibilidad de que otros integrantes hayan sido heridos en el intenso cruce de fuego. No obstante, aclararon que no hallaron evidencias hasta el momento.

Hallazgos en el campamento

En el campamento se encontraron equipos electrónicos sofisticados, armamentos como un fusil AK 47, una ametralladora calibre 22, explosivos, documentos varios y víveres.

El comandante Grau apuntó que los elementos incautados fueron clasificados pero aún no han sido analizados. Por ello, no pudo precisar el contenido de los equipos informáticos.