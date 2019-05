Policía Nacional captó videos del tiroteo en Amambay, afirma el comandante

El comandante Walter Vázquez afirmó que el momento en que fueron recibidos a tiros por supuestos delincuentes quedó grabado como evidencia en varias filmaciones que se encuentran en poder de la Fiscalía.

"Desde el momento de la balacera cuando el camión ingresó ahí (en el lugar del procedimiento) y cómo fue recibido, desde ahí hay filmación", aseguró este viernes en conversación con la emisora 1020 AM.

Capitán Bado.jpg El enfrentamiento se registro este miércoles cuando agentes policiales y fiscales allanaron una propiedad ubicada en la colonia Piray. Foto: Gentileza

Manifestó que se hizo una tarea de inteligencia de cinco semanas y que el operativo táctico se calculó por 10 días. Los agentes que ingresaron en la propiedad estaban en un vehículo con logo de la Policía Nacional y con balizas encendidas.

tiroteo en Amambay.png El enfrentamiento entre el grupo criminal y grupo táctico duró alrededor de 10 minutos. Foto: Gentileza.

"Yo estuve en el operativo, estuvimos hacia atrás, el grupo táctico ingresó primero, nos recibieron con balacera, si es que no nos íbamos con el vehículo blindado no íbamos contar la historia, había personas dentro de la casa y los que estaban de centinela fueron los que huyeron", refirió.

Contó que un menor de edad levantó las manos y se entregó a las autoridades. Al parecer de Vázquez, si los demás estaban implicados en algún ilícito debían haberse entregado. Aseguró que el trabajo fue bien planificado.

tiroteo amambay.jpg Las evidencias halladas durante el enfrentamiento en el Departamento de Amambay. Foto: Gentileza.

Dijo que la carpeta fiscal está abierta y que hubo tres fiscales (Marcelo Pecci, Alicia Sapriza y Hugo Volpe) quienes garantizaron el operativo. Aseguró igualmente que no apañarán ni ocultarán nada.

"La investigación está abierta, se van a investigar todas las evidencias, esos indicios se van a hacer hablar y se va descubrir cuál es la situación. Dicen que hay personas sin antecedentes y el hecho que no tengan antecedentes no implica que no estén involucrados en hechos criminales", sostuvo.

Familiares afirman que fallecidos eran inocentes

Según la Policía Nacional, los detenidos y fallecidos eran supuestos integrantes logísticos del Comando Vermelho, sin embargo, este viernes, familiares y allegados de las víctimas aseguran que policías mataron a albañiles inocentes que no tenían relación con el grupo criminal.

Uno de los fallecidos en el lugar fue Mauro Javier Ocampos. Su pareja, Iris Gil Benítez, manifestó a NoticiasPy que el hombre estaba trabajando como albañil en la estancia donde ocurrió el hecho.

La pareja del fallecido criticó la investigación de la Fiscalía, asegurando que él no tenía ningún arma larga cerca suyo. Además recibió dos disparos en la cabeza.

Con respecto a la obra, comentó que su pareja nunca mencionó que se tratara de un laboratorio de cocaína, como afirman los investigadores; tampoco se reportaban movimientos extraños en el lugar, según su versión.

Detenidos. Cuatro de los seis detenidos son controlados por uno de los intervinientes. Detenidos. Cuatro de los seis detenidos son controlados por uno de los intervinientes.

Seis detenidos e imputados

Roberto Núñez Portillo, Zoriano Alfonso Sanabria, Emilton Leite da Silva Filho, Clemencio Franco Martínez y un menor de 17 años fueron imputados por la presunta comisión de los ilícitos de homicidio doloso en grado de tentativa, asociación criminal, tenencia y comercialización de drogas y hechos punibles previstos en la Ley de Armas.

Asimismo, Luana Antúnez Bogado fue imputada por asociación criminal, tenencia y comercialización de drogas.