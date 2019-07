Policía Municipal dice que no puede sancionar a taxistas

El director de la Policía Municipal de Tránsito, Roque Troche, explicó en comunicación con Última Hora que no pueden sancionar a taxistas cuando estos amedrentan a conductores de Uber y MUV.

Según Troche, las ordenanzas municipales vigentes tienen ciertas lagunas jurídicas, en términos generales, sobre el sistema de transporte a través de las aplicaciones.

“Estas lagunas jurídicas lo único que hacen es crear conflicto, porque no podemos intervenir ni sancionar porque no hay una legislación clara al respecto”, dijo.

Adelantó que, tras una reunión mantenida este lunes con miembros de la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA), decidieron enviar un documento a la Junta Municipal urgiendo que en la brevedad posible se apruebe una ordenanza que regule el funcionamiento y sanciones en ambos casos.

El director de la PMT manifestó que los taxistas tienen su propia regulación, sobre la que se aplican los controles y sanciones en caso de irregularidades, pero no así los que ofrecen servicios por app.

La semana pasada y durante el fin de semana, taxistas protagonizaron episodios de violencia hacia los uber drivers y muvers. Además de amedrentarlos y amenazarlos, les cerraron el paso en plena vía pública, según los denunciantes.

Taxistas ubicados en la zona de la Terminal de Asunción incluso prohibieron a los choferes independientes ingresar a recoger pasajeros a la zona de embarque, alegando que pagan un canon a la Comuna por la exclusividad en el servicio en ese lugar.

Sin embargo, Troche aclaró que no es así, ya que el canon que se paga es en concepto de paradas de taxis y es para permitir que los vehículos se estacionen en la calle, mientras no están de servicio. “Pagan ese canon, eso no les da la exclusividad en el uso de la terminal para prestar sus servicios”, sostuvo.

Delegó a la Policía Nacional la tarea de intervención cuando el enjambre amarillo cierra el paso a los conductores, como ocurrió este fin de semana en el centro de Asunción.

“Esa situación es más una cuestión de orden de seguridad, porque la Constitución Nacional garantiza el libre tránsito de las personas”, refirió.

De todas formas, insistió en que cualquier persona que quiera ofrecer un servicio de transporte público debe contar con una autorización municipal y esto es lo que, a su parecer, les queda pendiente a los choferes de Uber y MUV.

“La intermediación por plataforma digital no necesita de ninguna regulación, lo que se tiene que regular es el servicio que presta el dueño del vehículo o chofer”, destacó.

Esperan que los concejales reciban el informe técnico que enviaron y comprendan la necesidad de aprobar una ordenanza.