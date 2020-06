Todos ellos se encontraban jugando un partido de fútbol, pese a que aún está prohibida la práctica del deporte de manera no profesional, según informó Telefuturo.

Los jóvenes fueron derivados a la Comisaría Primera de San Lorenzo, donde los menores de edad fueron entregados a sus padres.

Todos serán procesados por violación de las medidas sanitarias y este lunes deberán presentarse ante el Ministerio Público para recibir sus sanciones.

Gran parte del país se encuentra en la fase 3 de la cuarentena inteligente a raíz del brote del Covid-19. Durante este periodo se rehabilitaron actividades comerciales, gastronómicas, entre otros.

No obstante, la práctica del fútbol de forma no profesional aún no está permitida ya que se requiere de contacto físico entre las personas, lo cual representa un riesgo eventual para la salud. Además, aún continúa vigente la exigencia de distanciamiento social.