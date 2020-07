“Abrí la ventana para mirar y me vieron, vinieron con sus armas, patearon la puerta, me golpearon, me patearon, mientras me preguntaban quién fue el que le disparó a su compañero”, relató Aníbal Acosta, uno de los afectados.

Nota relacionada: Tiroteo entre militares y delincuentes deja un marino herido en Alto Paraná

El vecino dijo que los intervinientes se llevaron G. 2.500.000 correspondientes a un préstamo que había realizado para surtir su despensa. Refirió que es taxista y quedó sin trabajo, por lo que optó por abrir un pequeño negocio.

Los abusos se registraron durante la búsqueda de los autores del disparo que dejó en estado grave al suboficial Marcos Gabriel Agüero González durante el operativo militar, conforme con las denuncias.

Los aprehendidos se encuentran en la base de la Marina en Alto Paraná, donde serán sometidos a la prueba de parafina, para determinar si efectuaron disparos, conforme con lo informado por la Armada Nacional. El procedimiento fue comunicado al fiscal Édgar Torales.

Lea también: 35 detenidos tras tiroteo entre militares y delincuentes en Alto Paraná

Los militares irrumpieron en las viviendas ubicadas a orillas del río Paraná y aprehendieron a algunos que ya estaban descansando, quienes fueron interrogados para tratar de identificar al que hirió al personal militar, según las denuncias de los pobladores.

Un niño acusó un golpe con arma de fuego en la boca, mientras que un personal militar forcejeaba con la madre, a quien le quiso sacar de su casa a empellones, según refirieron.

Miguel Angel Cubas denunció que su hijo estaba con su esposa y dos hijos menores cuando llegaron los militares y le sometieron a golpizas, bajo amenazas de dispararle, mientras le interrogaba.

El tiroteo en el que fue herido el personal militar se registró en el sector denominado Villa Kuwait del barrio San Miguel de Ciudad del Este. La dotación militar estaba bajo el mando del capitán de corbeta Luis Torres, según la Policía.

La Policía informó que personal de comisarías aledañas y del grupo táctico del Grupo Especial de Operaciones acudieron al lugar para apoyar en el operativo.

El fiscal Édgar Torales señaló que se entrevistará con los vecinos y en caso de que se confirmen los datos sobre los abusos en los procedimientos de los militares, será remitida la denuncia a mesa de entrada para su investigación.

En estado grave

El proyectil dejó una herida de aproximadamente 3 centímetros en el lado izquierdo de la cabeza de la víctima.

Se trataría de un arma de grueso calibre, de acuerdo con lo señalado por el director del Hospital Regional, Federico Schrodel.

La víctima fue intubada y estabilizada, para ser trasladada alrededor de las 8.30 al Hospital Nacional de Itauguá, por la complejidad de su caso.