Rubén Medina, padre del ex cadete, recordó que el 4 de abril pasado estuvieron en la Justicia Militar en donde su hijo fue citado para una audiencia indagatoria, tras ser denunciado por presunto hurto dentro de la institución militar.

Dijo que ahí recibieron informaciones de que altos militares están teniendo injerencias dentro de la Justicia Militar para "poder acallarlos" en las denuncias que realizaron por presunta tortura.

Por su parte, Claudia Lezcano, madre del ex cadete pidió al Ministerio de la Mujer protección para su familia y para ella. Además solicita protección internacional a los países firmantes del convenio de protección a la mujer contra toda forma de violencia.

"Esto nosotros estamos agarrando como una forma de presión, en el sentido de que ellos le están citando a mi hijo para una declaración en la Justicia Militar, siendo que él fue expulsado de la Academia el 11 de marzo y ahora le están citando para una declaración", explicó.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1512775630248714243 #AHORA Padres que denunciaron presuntas torturas en la Academil temen represalias.



Sostuvo que ellos no tienen garantías dentro de la Justicia Militar cuando hay injerencias de altos mandos del Ejército y del Comando de Institutos Militares de Enseñanza (CIME).

Comentó que cuando ella empezó a realizar la denuncia por presunta tortura tenía el temor que lleven a Viñas Cué a su hijo, quien fue denunciado por supuesto hurto. Afirmó que teme que le "quieran hacer quedar como culpable" y enviarle ahí con una condena.

"Él no va a tener garantías ahí adentro, cualquier cosa le puede pasar, yo ahora estoy temerosa, estoy muy vulnerable. Hace casi un mes que no me alimento, no me siento bien, ni en la calle puedo salir por temor a todo lo que está pasando. Estamos denunciando algo grave y los altos mandos se sienten amenazados", agregó.

La denuncia de hurto fue realizada antes de que los padres del cadete presentaran la denuncia de tortura. El joven fue expulsado de la Academil el 11 de marzo pasado y la denuncia fue realizada el 14 de marzo en la Fiscalía de Capiatá.

Varios casos de presuntas torturas de cadetes de cursos inferiores salieron a la luz en los últimos días, uno de ellos internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Militar. Desde la institución habían manifestado que el joven cayó de un árbol de eucalipto hasta donde subió supuestamente porque quería tomar té.

El Ministerio Público informó que la fiscala Sussy Riquelme, de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra los Derechos Humanos (DDHH) abrió de oficio una investigación en el caso del cadete internado.