“Al constituirnos en el Hospital Militar certificamos la existencia de un cadete con esas lesiones, preparamos la denuncia para presentarla a derechos humanos”, detalló.

El defensor también dijo que no pueden asegurar que el joven se encuentre en terapia intensiva, pero que esa fue la respuesta del nosocomio. No obstante, no descartó que solo le hayan impedido el paso para evitar que siga indagando.

De igual manera, señaló que iniciaron las investigaciones y hay otros casos también relacionados con hechos de tortura, como tratos indecorosos a una teniente, quien fue sumergida en un inodoro y otra a la que le sacaron la uña y le hicieron de igual manera hacer deportes en esa situación.

“Se confunde la disciplina con hechos de tortura”, remarcó, tras escuchar las explicaciones de los encargados, quienes intentaron minimizar los hechos.

Inicialmente, dijo que se tienen cuatro víctimas, una de ellas, hija de un coronel, que dejó la milicia, pero que se debe investigar si existen más posibles víctimas.

Los supuestos autores serían alumnos del cuarto año de la Academia, entre ellos responsabilizan a un joven de nombre Joel Báez.