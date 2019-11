El jefe de Estado dijo que aún no maneja de manera pormenorizada los detalles del documento firmado por el juez de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, quien dispuso la prisión preventiva para el ex mandatario.

Si bien no sentó una postura fuerte en torno a este caso en particular, Abdo reiteró que el lema de su administración sigue siendo el "caiga quien caiga" y que en su Gobierno "no hay intocables".

"Todos tenemos que rendir cuenta de nuestros hechos ante la Justicia", acentúo el titular del Ejecutivo.

Mario Abdo cumplió agenda este martes en la ciudad de Tacuatí, Departamento de San Pedro, en donde inauguró una Unidad de Salud Familiar (USF) y la obra de pavimentación del tramo Horqueta-Río Ypané.

Horacio Cartes está en la mira de la Justicia brasileña por sus vínculos con el empresario Dario Messer, quien es considerado el líder de un esquema de supuestas extorsiones y lavado de dinero de unos USD 1.652 millones en el caso Lava Jato en el vecino país.

El “hermando del alma” del ex presidente fue imputado en Paraguay por lavado de dinero y asociación criminal, pero fue detenido en julio de este año por la Policía Federal del Brasil.

Su hijo Dan Wolf Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros, primo de Cartes, y el empresario Adolfo Granada Cubilla también tienen procesos abiertos con los mismos cargos.

Conforme con los datos publicados por el medio brasileño Globo News, Cartes había colaborado para la fuga y a ocultar patrimonios de Messer.