Malvivientes asaltaron oficina de Essap en Villarrica

Antonio Aguilar, funcionario de la aguatera estatal, señaló que los malvivientes se desplazaron a bordo de una motocicleta y que uno actuó a cara descubierta y el otro con un pasamontañas.

Mencionó que ambos simularon ser clientes de la Essap y que, sin mediar palabras, apuntaron a los funcionarios exigiendo que mostraran dónde se encontraba la caja fuerte.

A su vez, indicó que en ese lugar no se manipula dinero y que mucho menos cuentan con una caja fuerte.

"Amenazaron con dispararle a una compañera si es que no le abríamos la caja fuerte. Pero acá no tenemos eso. No manejamos dinero", refirió.

Por su parte, dijo que los asaltantes se alzaron con todos los teléfonos celulares de los funcionarios y dinero en efectivo de los mismos.

El hecho fue comunicado a la Comisaría jurisdiccional y al Ministerio Público.