La autocrítica de Soledad Núñez tras la derrota política opositora

Soledad Núñez, ex candidata a vicepresidenta por la Concertación, reflexionó sobre la derrota política que sufrió la oposición en las últimas elecciones generales y expresó la necesidad de ser autocríticos y de construir una unidad “más allá de los egos”.

Para Soledad, este proceso es vital para poder “vencer” a un sistema político que domina en el país.

La derrota se debe a que la Concertación Nacional no logró la “cohesión necesaria” para ganar los comicios, mientras que el Partido Colorado mantuvo su electorado y trabajó con base en esa herramienta, desde el punto de vista de Soledad.

En el 2018 el actual presidente obtuvo 1.205.310 votos y Santiago llega al Palacio de Gobierno con 1.292.079 votos, 86.796 más que los que logró Abdo Benítez.

“La ANR no creció. Peña tuvo prácticamente la misma cantidad de votos que tuvo Mario Abdo, cinco años después”, sostuvo Soledad en comunicación con Monumental en referencia al piso muy alto que tiene el Partido Colorado y el manejo de las instituciones públicas desde hace 35 años.

Consultada sobre el motivo que llevó a la gente a votar por el candidato colorado, Soledad afirmó que "el que votó a Peña votó por el continuismo, por el temor al cambio, por el fanatismo", dijo sobre las diferentes razones del porqué de ese voto duro.

A su criterio, el desafío de la ANR es pensar en "esos 1.600.000 votos que optaron por el cambio, esa es la realidad dura de aceptar. Si yo estaba en el Partido Colorado iba a estar preocupada", expresó.

Consultada si Efraín Alegre fue el factor que impidió la unidad en la oposición, Soledad se mostró bastante autocrítica al no querer buscar culpables de este tropiezo electoral y que tiene que formar una coalición permita dar una alternancia, “que es saludable para la democracia”.

Asimismo, consideró que es caer en especulaciones decir que Esperanza Martínez era la mejor dupla para Alegre y volvió a invitar a cada sector “a realizar una autocrítica y analizar lo que pudieron haber aportado a la Concertación Nacional”.

Sostuvo que esa postura no suma y que es imposible tener esa respuesta porque "la gente no se va a votar al vicepresidente, vota al presidente".

Parte de ese análisis debe ser escuchar a ese electorado antisistema o que prefiere un gobierno más autoritario y tratar de entenderlo, por lo que es difícil tener un diagnóstico en ese sentido.

“Escuchar más para entender dónde estamos en el ámbito político y saber qué es lo que quieren los paraguayos y paraguayas y dar una respuesta a esa demanda social y política”, expresó

Para Soledad, es aún prematuro hablar sobre la continuidad de la Concertación Nacional, pero consideró que ese es el camino para vencer al sistema actual.

Su postura respecto a Santiago Peña

Si bien Santiago Peña aseguró que no va a delegar ni la pluma ni las decisiones y que Horacio Cartes lo tiene en claro, Soledad se mostró desconfiada respecto a ese discurso de autonomía y que lo tendrá que demostrar con hechos.

Explicó que la diferencia entre ella y el ex ministro de Hacienda es que cuando estuvo al frente de la entonces Senavitat recibía el "salario que le pagaban todos los paraguayos", mientras que Peña fue "empleado por mucho tiempo de Cartes y le dio los recursos que le permiten vivir como vive ahora".

Cuestionó que en vez de hablar de salud o educación, salió a defender al Banco Basa en su primera intervención como presidente.

"Tiene que dar señales claras, si quiere que la gente le crea, porque también es muy importante la confianza que debe construir el próximo presidente de la República con la ciudadanía", afirmó.

Soledad manifestó que en la actualidad es difícil descifrarle a Peña y que en los últimos cinco años dio declaraciones “muy erráticas, muy diferentes a lo que transmitía en el 2015”.

Fraude electoral

En cuanto a las denuncias de supuesto fraude electoral, Soledad considera que las denuncias de Payo responden más a una cuestión informática y que en momentos de crisis "el TSJE tiene que abrir las puertas y debe ser transparente. Entiendo lo que están haciendo, pero acá hay gente cansada, harta".

De acuerdo con su interpretación, esas movilizaciones también representan el hartazgo y la falta de confianza en las instituciones del Estado.

A su criterio, no hubo fraude y que en su momento felicitó a las autoridades electas; no obstante, hay que estar atentos y hacer un análisis sobre si las máquinas fueron o no manipuladas.