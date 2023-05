Santiago Peña no va a delegar la pluma ni las decisiones

El nuevo presidente electo Santiago Peña aseguró que no va a delegar la pluma ni las decisiones.

Una de las incertidumbres que rondan sobre él y su gobernabilidad durante los próximos cinco años es la presencia indiscutible de su mentor y padre político, Horacio Cartes, ex presidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

“Yo soy tajante. Si hay dos cosas que yo no voy a delegar son las decisiones y la pluma. No voy a delegar eso, porque si yo delego eso quiere decir que yo no entiendo lo que ocurrió el 30 de abril. La gente me eligió a mí”, expresó Santiago Peña con firmeza.

Peña aseguró que Cartes tiene “clarísimo que el poder es mío" y señaló que cuando fue ministro de Hacienda, “donde sí había una cuestión jerárquica”, siempre respetó sus decisiones y “así lo manejamos absolutamente todo”.

“Horacio es una figura muy importante, las urnas así lo decidieron. Así como él me apoyó políticamente cuando yo fui ministro y las decisiones fueron mías. No hay una solo decisión que vos puedas decir: ‘Santi, esto que vos decidiste no tiene lógica con tu perfil, por qué tomaste esta decisión”, refirió.

A su criterio, se “creó una imagen de un Horacio que está en los detalles y le dice a cada uno lo que tiene que hacer” y que si alguien siente que impone sus decisiones es “probablemente porque no tiene la personalidad de decirle no, eso no corresponde”.

En ese sentido, dijo que mantiene este tipo de diálogo con el titular del Partido Colorado. “Le conozco hace siete años y nunca tuve un problema con él”.

Peña también puso como ejemplo de independencia la gestión que tuvo el ex DT de la Selección Paraguaya, Tata Martino, cuando Cartes se desempeñó como director de Selecciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol, antes de meterse en la arena política.

“Vos creés que él se sentaba con el Tata y decía ‘Tata, este es el equipo que va a jugar el Mundial’. O sea, no”, refirió Peña.

Gobernabilidad en el Congreso

La ANR obtuvo por primera vez una mayoría propia en ambas cámaras del Congreso Nacional: Senado y Diputados.

Ante una posible división que puede existir entre las bancadas de Añetete y Honor Colorado, Peña sostuvo que uno de sus grandes desafíos es “ser un factor de unión”.

Asimismo, reconoció que la da tranquilidad tener todos los números en el Parlamento y que es un “paso tremendo” para el Partido Colorado tener una representación política “más grande” . Para Peña, es natural que dentro del Legislativo haya un opositor que “por definición va a querer ser de alguna manera el contrapeso”.

“Es mi gran desafío cómo poder acomodar y ser respetuoso, porque acá pasa mucho por saber escuchar. Yo te puedo decir hoy que con los 23 senadores que entraron, yo tengo diálogo con los 23”, afirmó.

Consideró que él llega al Palacio de Gobierno con un Partido Colorado unido, a diferencia de Mario Abdo Benítez, quien “arrancó (su gestión) con una división dentro” de la ANR.

“Yo no quiero repetir más los errores del pasado, hoy llego sin odios y sin rencores”, expresó y recordó que el quiebre con el actual jefe de Estado se produce desde el 1 de julio “cuando finalmente Mario le da la orden a su bancada de que no acompañe el juramento de Horacio como senador”.