La intención es que los paraguayos sean atendidos en el hospital de Paranhos, principalmente para casos de partos, ya que la Unidad de Salud Familiar de Ypejhú ni siquiera cuenta con profesionales de obstetricia para realizar dichos procedimientos.

Tras la reunión, existe por el momento un principio de acuerdo para que los paraguayos que necesitan atención de salud puedan ser atendidos en el vecino país, informó Telefuturo.

“Lo que preocupa es que los niños que nazcan en el lado brasileño serán inscriptos como ciudadanos brasileños”, indicó Morel. Sin embargo, agregó que la salud está en primer lugar.

“La situación no es la mejor, nos faltan profesionales y equipamientos hospitalarios. Nuestro puesto de salud no da abasto, no se cuenta con servicio de Urgencias y solo tenemos una ambulancia y a veces tenemos dos a tres pacientes que tenemos que trasladar a Curuguaty, que se encuentra a 85 Kilómetros”, contó.

Añadió que cuando se dan estas situaciones de urgencias es más rápido llevar al paciente al Brasil, “donde recibimos atención de los hermanos brasileños. Estas situaciones mayormente son en caso de partos”, señaló.

Una triste situación de abandono viven los paraguayos en dicho distrito, donde se dispone de un solo médico para más de 2.000 habitantes. La Unidad de Salud Familiar (USF) solo atiende de 7.00 a 15.00 de lunes a viernes, dejando los demás horarios y días a la suerte de cada uno. Mientras tanto, las promesas del Ministerio de Salud siguen incumplidas.