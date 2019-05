Hacienda insiste en que ley de jubilación médica es insostenible

“Acá se piensa que es una cuestión contra los médicos, y no es así. Si era un proyecto que no iba a generar problemas a la caja fiscal, ¿por qué íbamos a vetar?, se preguntó Benigno López en contacto con Monumental 1080 AM.

Hace dos días, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetó parcialmente el proyecto de ley, con el argumento de que la medida aboga por la sostenibilidad de la Caja Fiscal y, un día después fue rechazado por la Cámara Baja.

Ahora, el documento será estudiado en el Senado, donde se deben lograr 23 votos para que quede vigente la ley sancionada por el Congreso Nacional y la que es requerida por los gremios médicos.

El secretario de Estado se mostró preocupado, ya que en el caso de que esto pase “el impacto se dará desde el momento que vayan jubilándose (los médicos) con esa tasa de sustitución que no tiene financiamiento”, explicó.

“Tenemos varias Cajas y dentro de la Caja Fiscal tenemos varios colectivos con diversos parámetros para jubilarse, lo cual genera inequidad e insostenibilidad, la idea es tener un solo sistema en la Caja Fiscal”, subrayó.

Adelantó que están planeando y trabajando en un proyecto de jubilación que tenga "las mismas reglas para todos, con la misma contribución y la misma jubilación".

Médicos confiados

Desde la Coordinadora Nacional de Gremios de Sociedades Médicas se muestran seguros de que lograrán un resultado positivo en el Congreso.

Como medida de fuerza iniciaron una huelga general, para seguir con la lucha del sector. Desde este miércoles, en algunos hospitales públicos se realizaron manifestaciones para presionar.