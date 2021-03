Gobierno traba adquisición de 14 millones de vacunas chinas, denuncia Frente Guasu

Según el comunicado, la República Popular China dispondría de hasta 14.000.000 de dosis vacunas que abarcaría inocular al 100% de la población.

“Desde la misma organización relataron que plantearon vía nota las trabas burocráticas impuestas por el Ministerio de Salud y la negativa de la Cancillería para iniciar los trámites, incluso a través de laboratorios privados”, denunciaron los legisladores.

Agregaron que el país se está privando de ser inmediatamente inoculados por no tener autorización ministerial para completar los formularios de solicitud de vacunas.

“Los representantes de la Cámara de Comercio subrayaron vía nota que: ‘estamos en punto muerto’, cuando que hace meses iniciamos gestiones en conjunto con el sector privado obteniendo solamente negativas de parte del Poder Ejecutivo del Paraguay”, señalaron.

Anunciaron que el senador Jorge Querey, líder de bancada del Frente Guasu, en los próximos días estará dando seguimiento a este tema.

Adelantaron que de comprobarse ese hecho se implicaría una gravísima negligencia, que por “meros prejuicios ideológicos”, estaría exponiendo la vida y la salud de nuestros compatriotas.

En sesión del Senado, este jueves fue tratado un proyecto de declaración presentado por la bancada del Frente Guasu, por el cual instaba al Poder Ejecutivo a abrir negociaciones directas con la República Popular China para la adquisición de vacunas. Sin embargo, el documento fue aprobado con modificaciones y desnaturalizado.

Durante el debate, el liberal Abel González, también detalló sobre el ofrecimiento de China Popular para la compra de vacunas.

“El 22 de enero tuve una reunión con el presidente de la Cámara de Comercio, Industria Cultura, Ciencia y Tecnología Paraguay-China porque quería que Paraguay comprase esas vacunas de forma directa. Estuve hablando con él y le dije cuál es la posibilidad de que compremos directamente la vacuna desde China Continental”, narró.

Continuó: “Me dijo: mira no hay ningún problema con que le vendamos vacunas. Necesitamos una carta de su presidente dirigido al presidente de China de que ustedes quieren la vacuna, me entregan a mí y yo entrego al presidente y vamos a venderle esa vacuna. No hay ningún problema”, contó.

González dijo que ese ofrecimiento se daba por cuestiones humanitarias, más allá de las relaciones diplomáticas que pueda tener Paraguay con China Popular y su relación con China Taiwán.

“En aquel momento yo le pase al senador Antonio Barrios esta información y creo que él hizo eco al ministro en ese momento, Julio Mazzoleni, yo creo que no prosperó, no hablaron, teniendo millones de cosas no le habrá dado la importancia que se le debía dar”, apuntó.

Torpeza intencional para beneficiar a empresas privadas

Por su parte la senadora Esperanza Martínez que le parece sospechoso a 24 horas que de dar un pacto político entre las dos bancadas principales del Partido Colorado para sostener el gobierno de Abdo "casualmente el primer acto público importante del Ministerio de Salud es un comunicado de Dinavisa, donde finalmente de manera extraordinaria y después de un año de pandemia saca una resolución que dice que el sector privado se ocupe (de adquirir vacunas)".

El Viceministerio de Rectoría y Vigilancia de la Salud comunica a los interesados en importar vacunas contra #COVID19 cuanto sigue: pic.twitter.com/BLPUOyTQw0 — Ministerio de Salud (@msaludpy) March 18, 2021

Mencionó que la presunción que tiene es que "la torpeza de este Gobierno para negociar y traer las vacunas (del gobierno que sea del lugar o planeta que sea) en realidad fueron obstaculizadas de manera intencional y lograron el fracaso de manera intencional para que al final venga del sector privado a intervenir".

Asimismo, el senador Carlos Filizzola lamentó que por Paraguay no pueda disponer de su soberanía ni siquiera en el tema sanitario y en medio de la crisis sanitarias, y pidió poner el interés de la gente y no de los de afuera.

"Es una vergüenza que seamos el único país de la región sin vacuna. Nosotros ya habíamos planteado adquirir insumos de China, justamente para adelantarnos, y nosotros rechazamos", criticó. Dijo que lo mismo pasó con Rusia, cuando también se había ofrecido ayudar.