Farmacéutica, cerca de adquirir vacunas contra Covid-19

Si bien no precisó el nombre de la firma, mencionó que el acuerdo para la adquisición de vacunas está por cerrarse. "La novedad de hoy todavía no tengo, no puedo decirles hasta no tener los papeles frente mío, pero sé que está muy cerca", indicó a medios locales.

Gamarra mencionó que por el momento la empresa no ha presentado oficialmente el expediente para obtener el registro sanitario para la habilitación de la comercialización de las dosis.

"Ellos inicialmente aún no presentaron el expediente, supongo que es porque están completando la documentación, pero bueno, estaba bastante cerca. Nuestra conversación con esta empresa es continua y vamos a ver, a esperar que presente la documentación", comentó.

Explicó que la diferencia de horario con China retrasa las respuestas y las negociaciones se ven un poco lentas.

Por su parte, el Gobierno paraguayo se encuentra con una tarea titánica por conseguir más vacunas contra el virus en medio de un colapso de hospitales públicos y privados, sin medicamentos y un lento proceso de inmunización de sus trabajadores de blanco.

Este miércoles, el Ministerio de Salud informó la llegada de unas 36.000 vacunas contra el coronavirus, que estarán arribando próximamente. Asimismo, en la jornada se comenzó la vacunación de las 20.000 dosis de CoronaVac obtenidas por Paraguay mediante una donación de Chile.

Entretanto, unas 1.825 personas ya se vacunaron contra el Covid-19 con el primer lote de la Sputnik V y que sigue el proceso de inmunización.