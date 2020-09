Gobierno confirma identidades de niñas fallecidas en operativo del EPP

El embajador paraguayo en Argentina , Julio César Vera, manifestó este viernes en conversación con Radio Monumental 1080 AM que las niñas fallecidas durante el operativo contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) fueron criadas en la ciudad de Puerto Rico, Misiones, en Argentina, con la familia Villalba.

“Efectivamente se verificó la identidad de las dos menores. De hecho, la Policía paraguaya no tenía datos porque no tenían documento de identidad paraguayo y son personas que fueron inscriptas en la ciudad de Clorinda y son de nacionalidad argentina”, expresó.

Lea más: "Niñas de 11 años fueron ejecutadas por el Gobierno", denuncia abogada

Al ser consultado si es posible confirmar las edades, respondió que existe "toda una incógnita" porque, aparentemente, "de acuerdo a la versión que manejan", las menores fueron inscriptas en la ciudad de Clorinda cuando ya tenían 3 a 4 años.

“Fueron inscriptas en Clorinda, se criaron en la Provincia de Misiones, Argentina, y con posterioridad se incorporaron a esa columna armada, pero a ciencia cierta no puedo dar fe de que haya acontecido así, pero esa es la información que dispongo de parte de ciertas autoridades, que fueron inscriptas cuando tenían 3 a 4 años”, relató el diplomático.

"Lo que no puedo comprobar ni dar fe es de que hayan sido inscriptas cuando tenían 3 a 4 años, eso a mí no me consta", añadió

Al ser consultado de dónde salió la versión de que habrían sido inscriptas años después de nacer, el embajador dijo "que la versión sale de organismos de seguridad paraguayos".

Embed #URGENTE El embajador paraguayo en Argentina, Julio César Vera, confirma que las niñas abatidas, fueron inscriptas en Clorinda, efectivamente son de nacionalidad argentina y fueron criadas en la ciudad de Puerto Rico, Misiones, con la familia Villalba. #AM1080 pic.twitter.com/apn4SV3PCU — Monumental AM 1080 (@AM_1080) September 4, 2020

El caso

Las dos menores fallecieron el miércoles pasado en dos enfrentamientos registrados entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en la estancia Paraíso, ubicada en Yby Yaú, Departamento de Concepción.

Genoveva Oviedo Brítez, hermana de Alcides Oviedo, uno de los líderes del EPP, también aseguró que las fallecidas son hijas de los miembros del grupo criminal y que han sido ejecutadas y vestidas con las ropas camufladas por miembros de la FTC.

Nota relacionada: Hermana de Alcides Oviedo confirma que niñas fallecidas tenían 11 y 12 años

La mujer manifestó que las menores tienen 11 y 12 años, que tuvieron que salir de su patria de nacimiento y adoptar otra nacionalidad para huir de la persecución. Estuvieron al momento del enfrentamiento porque quisieron estar con sus "perseguidos padres" para festejar un cumpleaños y que fueron asesinadas.

Por su parte, la abogada Daisy Irala aseguró que las dos personas fallecidas son niñas de 11 años y que una de ellas estaba por cumplir 12 años el próximo octubre.

Manifestó que una de ellas es hija de la abogada Myriam Villalba, quien este jueves se comunicó con ella contándole el fallecimiento de las dos niñas.

Le puede interesar: Hermana de Alcides Oviedo afirma que FTC vistió a adolescentes abatidas

La abogada afirmó que desean recuperar los cuerpos de las niñas fallecidas, quienes fueron enterradas en menos de dos horas, luego de haber sido retirados sus cuerpos de la estancia donde se produjeron los enfrentamientos.

El ministro de Asuntos Internacionales, Federico González Franco, aseguró este viernes que a pesar de la muerte de dos niñas, los resultados del "golpe" que se dio al EPP en Yby Yaú son positivos. Responsabilizó a los padres de las menores por haberlas colocado en la línea de batalla y entregarles armas.

Lea más: Gobierno insiste en éxito de operación contra el EPP a pesar de muerte de niñas

Ante la consulta sobre lo que pudo hacer el Gobierno para proteger a las menores, el representante del Ejecutivo aseguró que “fueron los propios padres de las niñas los que les pusieron en ese lugar, les entregaron armas, les pusieron uniformes y les colocaron en un punto de vigía, para confrontarse con las fuerzas de seguridad”.

Respecto a las edades y nacionalidad de las niñas fallecidas, el portavoz del Gobierno insistió en que datos de inteligencia señalan que ambas nacieron en el monte y posteriormente fueron llevadas hasta la Argentina, donde sus familiares les consiguieron documentación.

El ministro de Asuntos Internacionales aseguró que los exámenes forenses indican que las menores tienen más de 11 años de edad, contrariando a lo que alegan los familiares.