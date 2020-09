Varias evidencias fueron encontradas en el campamento del EPP, en donde fueron abatidas ambas adolescentes, cuyas identidades aún no fueron dadas a conocer.

A través de su cuenta de Facebook, la mujer manifestó que las menores tuvieron que salir de su patria de nacimiento y adoptar otra nacionalidad para huir de la persecución. Estuvieron al momento del enfrentamiento porque quisieron estar con sus "perseguidos padres" para festejar un cumpleaños y que fueron asesinadas.

Lea más: Adolescentes asesinadas por la FTC tienen entre 15 y 18 años, dice forense

"Mario Abdo, pisas sobre el cadáver de dos criaturas y los entierras rápido buscando cubrir con tierra tus crímenes. No has matado a combatientes de mil batallas (...). Has matado criaturas. Nada puede haber más doloroso, ni siquiera la muerte, que el maltrato dado al cadáver, nada más horrible que privarlo de la despedida de quienes le aman", expresa parte del escrito.

Afirmó que desean despedirse de las fallecidas y recuperar los cadáveres que tienen "mucho más valor que todos esos militares y policías que las han arrodillado y ejecutado".

"Luego hicieron pasar el tiempo para buscar una vestimenta adecuada para presentarlas ante la prensa hambrienta. No eran dirigentes, ni primer anillo. No eran los cuerpos de Magna Meza, ni de Liliana Villalba. ¡No!", expresó.

Nota relacionada: El EPP utiliza a menores en la primera línea de fuego, según Antisecuestro

Pidió la entrega de los cuerpos de las adolescentes para realizarles el funeral que merecen y ser despedidas para que descansen en paz. En su posteo hizo una comparación de lo que fue la pelea entre Aquiles y Héctor, de la mitología griega, donde este último fue derrotado. Su cadáver estuvo a la vista de todo público hasta que su padre, el rey Príamo, le suplica a Aquiles que se lo devuelva para hacerle el funeral correspondiente.

"Una paz que en sus cortas, heroicas e ilustres vidas no le han permitido tener quienes se empeñan en defender lo indefendible", escribió.

Por último, manifestó que siempre eran niñas perseguidas que corrían de ciudad en ciudad, de país en país, ante tanta persecución.

Por su parte, desde el Comando en Jefe, el general Héctor Grau, en comunicación con Úlitma Hora negó la acusación contra la FTC y calificó la publicación como "una reverenda patraña".

Familiares de Magna Meza, pendientes de la investigación

Por otra parte, los familiares de Magna Meza, otra de las líderes del EPP, están pendientes de la investigación que pueda aclarar si una de la adolescentes abatida es hija o no de la mujer.

Señalan que desde el 2004 perdieron todo tipo de contacto con Magna, pero manejan información no confirmada de que la misma tuvo una hija, informó el periodista de Última Hora Robert Figueredo.

Le puede interesar: Enfrentamiento a tiros entre la FTC y el EPP deja dos menores abatidas

La mayoría de sus hermanos residen en un distrito del Departamento de Caaguazú. Tienen la intención de sepultar a la adolescente en el cementerio local en caso de confirmarse el lazo de sangre con Magna Meza.

El caso

Dos adolescentes miembros del EPP fallecieron en la mañana de este miércoles en dos enfrentamientos registrados en la estancia Paraíso, ubicada en la ciudad de Yby Yaú, en el Departamento de Concepción.

Según el informe forense, ambas recibieron varios impactos de bala y tendrían aproximadamente entre 15 y 18 años.

Las identidades de las jóvenes aún se desconocen por lo que se realizan análisis técnicos para tratar de identificarlas.

Varias armas de fuego, aparatos tecnológicos, entre otras evidencias fueron encontradas en el lugar del hecho.