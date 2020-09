"Niñas de 11 años fueron ejecutadas por el Gobierno", denuncia abogada

Manifestó que una de ellas es hija de la abogada Myriam Villalba, quien este jueves se comunicó con ella contándole el fallecimiento de las dos niñas.

"Solamente me dijo que es hija de ella, no sé si las dos son sus hijas o solamente una, pero la otra en todo caso sería hija de otra hermana de ella, podría ser hija de Laura, se cortó la comunicación porque ella está en Argentina y lo único que me pidió es que por favor quiere que recuperemos el cuerpito de la criatura", expresó en conversación con C9N.

Mencionó que tiene entendido que ambas niñas son de nacionalidad argentina, según las fotografías que tiene de sus documentaciones.

"No hay ninguna posibilidad de que hayan hecho ningún tipo de enfrentamiento, esas niñas de 11 años no pueden cargar los fusiles, no pueden andar enfrentándose con ningún grupo de militares, ellos armaron ahí y desde un comienzo supieron que no le mataron a Magna Meza ni a ninguna otra persona mayor. Desde el comienzo supieron que mataron a dos niñas, porque entre 11 años y 20 ya hay mucho diferencia y entre 11 y 40 que es la edad de Magna Meza aproximadamente es abismal la diferencia", agregó. "No hay ninguna posibilidad de que hayan hecho ningún tipo de enfrentamiento, esas niñas de 11 años no pueden cargar los fusiles, no pueden andar enfrentándose con ningún grupo de militares, ellos armaron ahí y desde un comienzo supieron que no le mataron a Magna Meza ni a ninguna otra persona mayor. Desde el comienzo supieron que mataron a dos niñas, porque entre 11 años y 20 ya hay mucho diferencia y entre 11 y 40 que es la edad de Magna Meza aproximadamente es abismal la diferencia", agregó.

Aseguró que desde el comienzo los militares supieron que mataron niñas y también el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien se fue al lugar y "tapó, vistió a las niñas y armó para intentar justificarse".

Manifestó que las identidades de las fallecidas son María Carmen Villalba, nacida en Clorinda, Provincia de Formosa, Argentina, el 5 de febrero del 2009 y Lilian Mariana Vilalba, quien nació el 28 de octubre del 2008. Dijo desconocer su lugar de nacimiento.

La abogada dijo que tiene entendido que Lilian Mariana Villalba es una de las hijas de Myriam Villalba, quien tiene cuatro hijas.

Desean recuperar los cuerpos de las fallecidas

La abogada afirmó que desean recuperar los cuerpos de las niñas fallecidas, quienes fueron enterradas en menos de dos horas, luego de haber sido retirados sus cuerpos de la estancia Paraíso, ubicada en la ciudad de Yby Yaú, en el Departamento de Concepción.

"Le enterraron en menos de dos horas no por un protocolo Covid-19 porque las nenas no murieron en ningún hospital ni hay sospecha de enfermedad, le enterraron en menos de dos horas para tapar la atrocidad que hicieron, para tapar la ejecución extrajudicial que cometió este Gobierno, los miliitares apoyados por el Ejecutivo", expresó.

Al ser consultada qué información tiene sobre el motivo de la presencia de las jóvenes en el monte, refirió que desconoce esos datos.

"Pedimos, exigimos que se nos entregue los cuerpos de las dos criaturas que ejecutaron y le quieren hacer creer a la gente que se estaban enfrentando, niñas de 11 años no van a tener la capacidad para alzar ningún fusil como quieren hacer creer", acotó.

Dijo que está tratando de conversar con uno de los hermanos de Myriam Villalba para que él oficialice el pedido de la entrega de los cuerpos y que no quieren que se les ponga trabas.

"Recuerden que son niñas las que fueron ejecutadas, si hay un familiar que está solicitando el cuerpo tiene que ser rápido, que no nos digan 'vamos hacer traer una orden judcial, se tiene que hacer traslado, tenemos que dictaminar'", declaró.

La profesional era abogada del líder de Alcides Oviedo Brítez, uno de los líderes del EPP. Contó que con su colega Myriam Villalba llevaban también las defensas de su hermana Carmen Villalba y de Aldo Meza.

FTC vistió a las fallecidas, dice hermana de Alcides Oviedo

Por su parte, Genoveva Oviedo Brítez, hermana de Alcides Oviedo, uno de los líderes del EPP, también aseguró que las adolescentes abatidas son hijas de los miembros del grupo criminal y que han sido ejecutadas y vestidas con las ropas camufladas por miembros de la FTC.

A través de su cuenta de Facebook, la mujer manifestó que las menores tienen 11 y 12 años, que tuvieron que salir de su patria de nacimiento y adoptar otra nacionalidad para huir de la persecución. Estuvieron al momento del enfrentamiento porque quisieron estar con sus "perseguidos padres" para festejar un cumpleaños y que fueron asesinadas.

"Luego hicieron pasar el tiempo para buscar una vestimenta adecuada para presentarlas ante la prensa hambrienta. No eran dirigentes, ni primer anillo. No eran los cuerpos de Magna Meza, ni de Liliana Villalba. ¡No!", expresó.

Las autoridades del Gobierno brindaron una conferencia de prensa en la tarde de este jueves en donde manifestaron que las identidades de las fallecidas aún se desconocen y que tendrían aproximadamente entre 15 y 18 años.