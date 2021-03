Fiscalía abre investigación penal por regulada contra Wiens, Britos y Ruiz Díaz

También se pide la información sobre las empresas que hayan sido objeto de sumarios administrativos en los últimos meses por no dar cumplimiento al marco regulatorio que obliga a la circulación de buses del transporte público, o en su caso, refiera una sanción o multa.

De igual manera, se requiere cualquier otra documentación o datos que puedan ser relevantes para la investigación, en el marco de las reguladas del sector por una supuesta falta de presupuesto para mantener las unidades de buses operativas.

La causa parte de la denuncia penal de violación de la ley sanitaria y otros presentada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

El MOPC deberá facilitar la información requerida por los agentes fiscales Lorenzo Lezcano y María Estefanía González en un plazo de 24 horas.

Los transportistas iniciaron hace más de una semana una regulada en la frecuencia de ómnibus, tras la negativa del Gobierno sobre un aumento en la tarifa del pasaje.

Alrededor de 16 empresas fueron multadas por el Viceministro de Transporte, lo que no sirvió para que se garantice el servicio de manera normal a los usuarios, quienes quedan varados o esperan largas horas para ir a sus puestos de trabajos o retornar a sus domicilios.

El Gobierno sacó varias unidades militares para intentar paliar la situación, pero aún se observan largas filas de personas esperando por un bus en las calles.

Como medida de urgencia, el Gobierno aprobó también la utilización de transportes escolares para intentar cubrir los itinerarios que registran baja frecuencia de circulación, pero hasta el momento no fue reglamentada la ley por parte del Viceministerio de Transporte.

César Ruiz expresó este lunes que no se trata de una regulada y que se debe a que no pueden sostener el servicio de ómnibus, porque supuestamente no tienen siquiera para reparar los ómnibus.