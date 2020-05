"Nosotros no hemos recibido ninguna presión ni llamados. Se escucha cosas externas, pero no llega a nosotros. Sabemos cuál es el trabajo que se debe hacer”, aseveró en contacto con Monumental 1080 AM.

Una compra de 4.000 mascarillas adquiridas por la Dinac desencadenó en una investigación fiscal, ante la sospecha de una supuesta sobrefacturación, en plena pandemia del Covid-19.

La compra totaliza G. 119 millones y todos los tapabocas vencieron en setiembre del 2019.

Lea más: Édgar Melgarejo renuncia como titular de la Dinac

El ex titular de la Dinac, Édgar Melgarejo, se abstuvo de declarar este miércoles en la Fiscalía. El mismo fue imputado por el hecho punible de lesión de confianza debido a la supuesta compra irregular de los tapabocas.

Melgarejo renunció al cargo tras el escándalo que se desató por la presunta sobrefacturación. En otro momento de la entrevista, el fiscal adelantó que “eventualmente se podría ampliar la cantidad de personas investigadas”.

Los otros procesados son: Juan Carlos Turitich Báez (gerente financiero), Marcelo Rubén Ovelar González (coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones), Luz María Chamorro Báez (gerente administrativa), José Fernando Gallardo de Brix (administrador del Aeropuerto Silvio Pettirossi).

Nota relacionada: Caso Dinac: Jueza dicta arresto domiciliario a proveedores de tapabocas

Los mismos fueron imputados por lesión de confianza y cuentan con arresto domiciliario, dictado por el juez penal de Garantías Rolando Duarte.