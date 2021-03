Familiares de pacientes del Ineram piden no politizar su sufrimiento

Asimismo, la diputada Kattya González (PEN) llegó hasta el lugar para conversar con los familiares instalados en los improvisados albergues.

La legisladora aseguró que este tipo de actividades es parte de su trabajo. Descartó que se trate de una politización.

Embed El sector privado en Paraguay tiene stock de medicamentos que faltan para el tratamiento del COVID. Necesitamos soluciones prácticas. Los insumos deben estar en los hospitales. Urgimos al Ministro de Salud y su equipo que realicen las gestiones y adquieran esos medicamentos. — Kattya Gonzalez® (@KattyaGonzalez9) March 4, 2021

“Los políticos vienen a beneficiarse acá, hemos sufrido, llorado, tenemos hambre y no tenemos medicamentos. Nuestra gente sale liada por sábanas en la puerta de atrás. No van a venir a poner ningún cartel acá de la Dibén u otro organismo. No hicieron nada, saben que hay presupuesto. No vamos a dejar que más paraguayos sean utilizados”, dijo Marta Marecos, una de las familiares.

Embed Está no es la enfermera que hace campaña política dentro del Ineran y que cuenta con el apoyo del Director de dicha institución ! #PORLASALUDNOSEJUEGA SEÑORA Y MENOS P/LLAMAR LA ATENCIÓN POR TU CANDIDATURA A CONCEJAL X #NENECHO @MazzoleniJulio @MaritoAbdo pic.twitter.com/F13ZiVDrQD — NAVILA IBARRA (@Navilaibarra) March 4, 2021

Durante las últimas horas, la candidata a concejala por Asunción Navila Ibarra criticó a la representante del Sindicato de Trabajadores de Salud del Ineram, Eva Caje, por presuntamente buscar sacar rédito político de la situación.

Asimismo, en las redes sociales vinculan al viceministro Julio Rolón al candidato a concejal Daniel Centurión, quien tendría como colaboradora a Rosana Rolón, hermana del funcionario.

Embed Julio Rolon Viceministro de Salud, hermano de Rosana Rolon, conocida cómo la ahijada Lilian, candidata para rekutu en la Concejalía de Asunción. Apoyan a Dani Centurión. Todo es un todo! pic.twitter.com/CRgH4Bu8YB — Hugo Echague (@HugoEchague1) March 3, 2021

Los familiares tienen un gasto diario de hasta G. 3 millones para la compra de los medicamentos que faltan en el sector público. Ante esta situación, muchos de ellos tuvieron que vender sus pertenencias o endeudarse para afrontar con los costos.

La crítica situación derivó en la movilización del funcionariado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boettner (Ineram) y del Hospital de Clínicas, en reclamo de urgentes respuestas por parte del Gobierno.