Viceministro Rolón se quiebra tras escuchar testimonios en el Ineram

Igualmente, pidió disculpas por las declaraciones que dio y que molestó al personal de blanco del Ineram.

“Jamás quise ofender a mis compañeros. Me comprometo a buscar soluciones, no vine a buscar ni a decir pretextos. No quise siquiera insinuar lo que ayer salió de mis expresiones", prosiguió.

Durante el miércoles Rolón salió al paso de las denuncias por falta de medicamentos y dijo que sí están en los hospitales y criticó a las personas que utilizan a pacientes en Terapia Intensiva para buscar protagonismo.

Lea más: Funcionarios del Ineram se movilizan por la falta de medicamentos

Además, manifestó que "van a impulsar soluciones porque es inadmisible que una persona gaste tanto dinero por día". Los médicos y enfermeros del nosocomio denuncian que ya no cuentan con antibióticos ni drogas para mantener sedados a los pacientes que se encuentran internados en Terapia Intensiva.

En medio de un ambiente de tensión, los familiares de los internados y el personal médico encararon a Rolón y explicaron la situación crítica que deben pasar para salvar la vida de sus pacientes. "Queremos medicamentos, estamos haciendo polladas", reclamó impotente una señora.

Por su parte, el viceministro expresó que "no hay manera de justificar la falta de medicamentos y que lo único que queda es comprometernos a solucionar". Habló sobre un subsidio para paliar los gatos de los pacientes con cuadros graves de Covid-19.

Sobre la presunta venta de medicamentos exclusivos del Instituto de Previsión Social (IPS) en inmediaciones del Ineram, informó que la situación está siendo investigada por las autoridades de la previsional.

Hasta el Ineram acudieron bomberos voluntarios de la Segunda Compañía de Trinidad y acercaron donaciones a los allegados de los pacientes.

Nota relacionada: Cunde desesperación entre médicos ante el inminente colapso sanitario

Los familiares tienen un gasto diario de G. 3 millones en promedio para la compra de los medicamentos que faltan en el sector público.

Por su parte, el director de Gestión de Insumos del Ministerio de Salud Pública, Derlis León, reconoció que hubo una provisión discontinua de los medicamentos atracurio y midazolam a los hospitales.

También mencionó que realizarán las provisiones pertinentes antes y durante el fin de semana para dos o tres meses.