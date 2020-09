Escrachan a Bacchetta por supuestamente frenar investigación al clan Lanzoni

Los manifestantes denunciaron que existe tráfico de influencia en la investigación contra el intendente de Ñemby, Lucas Lanzoni, hijo del senador Blas Lanzoni, ya que el jefe comunal es defendido por un abogado del estudio jurídico de Bacchetta.

"Denunciamos la influencia que está ejerciendo Bacchetta en la denuncia contra Lanzoni a través de su estudio jurídico, que lleva la defensa. Sabemos que hay un pacto entre Baccheta y Lanzoni padre, quien también es suplente en el Consejo de la Magistratura", comentó Marcelo Martínez, uno de los manifestantes.

Nota relacionada: Denuncian al clan Lanzoni por mal manejo de fondos

Según los escrachadores, existen dos denuncias presentadas ante Ministerio Público, además de innumerables denuncias en redes sociales contra la administración de Lanzoni. Sin embargo, hasta la fecha no hay ninguna imputación en el caso. La fiscala designada de llevar adelante la investigación es Liliana Alcaráz.

"En marzo empezó y luego en mayo se presentó otra denuncia. Estamos hablando de estafa, de falsificación de documentos de presidentes de comisiones vecinales, enriquecimiento ilícito, lesión de confianza, asociación criminal, y también lavado de dinero", explicó Martínez.

Para los manifestantes no hay manera de justificar el dinero que ostentan los Lanzoni "porque ellos extrajeron el dinero del municipio de Ñemby". Sostuvieron que del balance presentado el año pasado se pudo observar que unos G. 8.800 millones fueron destinados a la comisiones vecinales entre 2018 y 2019. Este dinero supuestamente nunca fue recibido por dichas comisiones.

También puede leer: Lucas Lanzoni, señor de los vehículos a su corta edad

Martínez indicó que mediante informes de los bancos obtenidos por la Fiscalía, solo cuatro personas -todas presuntamente allegadas al clan Lanzoni- retiraron el multimillonario monto. "En los archivos bancarios no hay ni un solo cheque retirado por una junta vecinal", aseguró.

"En el 2019 había 75 comisiones vecinales, de las cuales 74 manifestaron que no recibieron ningún dinero. También se constataron obras fantasmas, no está el empedrado, no está la plaza, esto es solamente en comisiones vecinales", cuestionó.

También denuncian la creación de una comisión especial que manejó un presupuesto de G. 1.400.000.000 cuyo presidente es Florentín Espinoza, uno de los que presuntamente retiró el dinero de una cuenta bancaria. La comisión habría sido creada de forma arbitraria por el intendente sin aprobación de la Junta Municipal para la realización de eventos.

Lea también: Saltan más pruebas que complican al clan Lanzoni de Ñemby

"Por ejemplo: G. 350 millones se destinaron a un evento de viacrucis, G. 360 millones para la Expo Ñemby, otros eventos para integración de funcionarios, festival del Día del Niño, pero no existe una sola factura que pueda comprobar en qué se gastó. Hasta hoy en día no han mostrado nada, eso demuestra la corrupción imperante", afirmó el manifestante.

Además, denuncia que también se crearon empresas maletín para adjudicar obras, todas vía excepción.

“Un caso preciso es el depósitos de materiales de construcción ubicado en la casa de la mamá del senador y abuela del intendente, de nombre El Dorado, pero que está a nombre de Cynthia Espínola, quien es pareja del primo de Lucas Lanzoni. Supuestamente, con un cartelito hicieron figurar que la empresa opera en el lugar, pero al solicitar informes a IPS, o al Ministerio del Trabajo no vas a encontrar nada", declaró Martínez.

Nota relacionada: Denuncian sobrefacturación en adquisición de víveres

"Está el caso de Innova, una empresa de Bernarda Franco, madre del presidente de la comisión especial de la comuna, Florentín Espinoza, y que habría sido adjudicada a obras por más de G. 2.100 millones. Al entrar a ver, la empresa no cuenta ni con personal, ni con maquinarias, y resulta que las obras se hacían con funcionarios de la Municipalidad", sostuvo.

Para el joven, las evidencias son contundentes por lo que denuncian la falta de voluntad por parte del Ministerio Público. "Sabemos que no hay voluntad porque la voluntad está siendo cercenada por el tráfico de influencia de Blas Lanzoni y el llanismo. El abogado defensor Arturo Daniel se pasea por Delitos Económicos como en su casa y como si esto fuera poco su esposa María Teresa de Daniel es presidenta de la circunscripción de Judicial de Central", criticó.

Martínez lamentó que Ñemby haya hecho posible que Blas Lanzoni después de que sea intendente, haya sido diputado, luego gobernador y ahora senador de la República, mientras su hijo es intendente de la ciudad y su madre concejala.

Lea más en: "No tengo nada que ocultar", afirma el intendente Lucas Lanzoni

"Estamos frente a una rosca demasiado grande. Acá lo grave es que las comisiones vecinales hicieron hamburguesadas, polladas para bajar sus piedras, hacer sus empedrados y luego en los papeles aparecen que las obras fueron financiadas por la Municipalidad", cuestionó.

"La fiscala Alcaraz ya tiene todos los elementos para imputar, pero acá el senador Lanzoni está moviendo todas sus influencias que tiene porque él es quien está en el Consejo, quien le contrata a Bacchetta ellos están frenando la imputación y la investigación", concluyó.

Por su parte, el intendente Lucas Lanzoni señaló en su momento que no tiene nada que ocultar y está abierto a cualquier investigación. "Me puse a disposición de la Fiscalía, no tengo nada que ocultar. El Ministerio Público ya actuó e hizo las diligencias", aseguró el político liberal, al tiempo de asegurar que es inocente.