Durante la mañana de este jueves solo siete adultos mayores de 85 años se presentaron en el Hospital Distrital de Presidente Franco , Departamento de Alto Paraná , para recibir la vacuna anti-Covid, tras el escándalo por la vacunación de 117 personas que aún no estaban habilitadas.

La jefa regional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Josefina Cabral, habló sobre este hecho irregular y tildó de irresponsables a los vacunadores implicados, informó el corresponsal de Última Hora Wilson Ferreira.

"Yo les pregunté varias veces quién les autorizó y ellos no dan una razón convincente y esto es un error inaceptable. No sé qué les pasó a los compañeros vacunadores", expresó Cabral y aseguró que es la primera vez que ocurre algo así.

Igualmente, sostuvo que se encuentra muy dolida por lo ocurrido y acotó que está dispuesta a ser sometida a una investigación para que se aclare el hecho.

"Yo estoy muy dolida con lo que pasó porque detrás de mí hay mucha gente inocente que trabaja desde que comenzó esto. Es muy triste lo que pasó y estoy dispuesta a que me investiguen", aseveró Cabral.

William Cabrera, Justina Martínez y Carolina Gómez fueron los enfermeros que aplicaron la vacuna de manera irregular. Todos fueron apartados del hospital y se aguarda el resultado del sumario administrativo para las acciones correspondientes.

Los enfermeros fueron contratados de forma temporal para prestar servicios en el Hospital Distrital de Presidente Franco.

Por su parte, la directora interina del Hospital Distrital de Presidente Franco, la doctora Cynthia Paola Zarza Cáceres, apuntó a que aumentarán los controles tras lo ocurrido y que esperan el resultado de la auditoría.

"Hace seis años que estoy en el hospital y lastimosamente pasó eso. Las autoridades designadas van a decir quiénes son los culpables", dijo y explicó que hubo un cambio de funcionarios y la vacunación va a continuar frente al nosocomio.

"Ahora estamos controlando desde acá y los controles van a ser mucho más estrictos", prosiguió.

En otro momento, describió que la mayor dificultad del hospital es la falta de insumos y la poca cantidad de personal de blanco ya que la mayoría va a cuarentena, pero afirmó que ningún servicio dejó de brindar asistencia.

En la lista de los vacunados vip figuran empresarios, ex autoridades municipales, un ex juez y un ex funcionario de Itaipú, además de docentes y profesionales de distintos rubros.

Ninguno está dentro de la franja etaria habilitada en el plan de vacunación del Gobierno.