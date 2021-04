Cada uno de los implicados en el proceso de vacunación y aquellos que recibieron la dosis serán investigados para determinar la conducta penal de cada uno de ellos, anticipó el agente del Ministerio Público.

"Aquí la gente está indignada, queremos saber exactamente qué fue lo que pasó y cómo inició esto. Saber quién fue la primera persona que mal informó. Debemos investigar la conducta de cada persona y luego ver si encuadra en algún tipo penal”, comentó a radio Monumental 1080 AM.

Al respecto, Paredes mencionó que se exponen a multas o sanciones penales que serán determinadas conforme avanzan las averiguaciones. Agregó que toda la investigación está iniciando y que, incluso, él recibió un mensaje por WhatsApp sobre la vacunación.

"Lo más importante aquí es saber cómo ocurrieron los hechos y así determinar las responsabilidades”, puntualizó y reconoció que esta situación irregular se da en un momento muy complicado para el país.

“La investigación ahora está empezando y no quiero adelantarme en lo que es la tipificación de la conducta penal, estamos manejando ciertos artículos del Código Penal. Lo importante es investigar las circunstancias”, reiteró.

Tras este hecho, Luis Villalba, director del Hospital Distrital de Presidente Franco, fue apartado del cargo y en reemplazo asumió de forma interina la doctora Cynthia Paola Zarza Cáceres.

Fue un ciudadano quien denunció que varias personas menores de 85 años se vacunaron en el polideportivo de la Universidad Privada del Este y derivó en la apertura de un sumario contra todos los vacunadores que están en el lugar.

El polideportivo está ubicado en la ciudad de Presidente Franco y es propiedad del gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken.

En la lista de vacunación VIP figuran empresarios, ex autoridades municipales, un ex juez y un ex funcionario de Itaipú, además de docentes y profesionales de distintos rubros.

De acuerdo con los datos de Salud, son al menos 40.000 personas mayores de 85 años que deben ser vacunadas.