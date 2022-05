La diputada de Honor Colorado, Rocío Abed de Zacarías, abrió el estadio de oradores condenando la escalada de violencia y sostuvo que Paraguay se encuentra en un estado fallido, debido a que el poder coercitivo se encuentra en manos del crimen organizado, tras el nuevo atentado contra el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, quien fue atacado a tiros este martes.

“Pareciera la Colombia de los 90, ni siquiera una semana del magnicidio del fiscal Marcelo Pecci y ya nos encontramos con este atentado y creo que todos tenemos que hacer mea culpa y todos somos culpables de no haberle hecho ya un juicio político en su momento al inepto del presidente de la República, Mario Abdo Benítez”, remarcó, sacando a debate el juicio político.

Piden condenar a cómplices del narcotráfico

Por su parte, el diputado liberal Édgar Acosta señaló que debe existir una reacción fuerte de la clase política condenando a los autores del atentado al fiscal Marcelo Pecci y ahora al intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, como también el narcotráfico, contrabando y lavado de dinero y a sus cómplices, tanto políticos, policías, militares y jueces.

Sobre el punto, pidió que se investigue la correspondencia de ingresos de comisarios, militares, fiscales y jueces, quienes en muchos casos no pueden justificar su crecimiento patrimonial y que ahí se podrá saber por qué el crimen organizado es tan fuerte en el país, según denuncias que le llegaron de las ciudades fronterizas.

“Coincido con una colega cuando dijo que el presidente Marito es inepto, 100% de acuerdo. Esa ineptitud nos dimos cuenta nosotros en mayo del 2019, ¿se acuerdan?, ¿pero quiénes le salvaron del juicio político?”, cuestionó, apuntando a los miembros de Honor Colorado, quienes no apoyaron el juicio.

El legislador dijo que en el 2019 podían ya salvarle al país de cuatro años de gobierno de Mario Abdo Benítez y criticó que ahora recién se den cuenta los de Honor Colorado, en el marco de una división interna.

“Sí es inepto, nos dimos cuenta en el 2019 y le salvaron”, respondió Acosta a la diputada Abed de Zacarías de Honor Colorado.

Gobernar y dejar de hacer campaña política

Asimismo, el diputado patriaqueridista Sebastián Villarejo criticó a Mario Abdo Benítez por estar en campaña, en busca de la Presidencia del Partido Colorado.

“Le pido al presidente y al vicepresidente gobernar, se necesita liderazgo, se ha matado por primera vez a un fiscal, tenemos lo que ocurrió ayer y el crimen organizado, el narcotráfico es un problema general, donde se necesita una política clara”, manifestó.

De igual manera, pidió a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, que demuestre que se equivocaron al impulsar el juicio político en su contra, a la vez de señalar que desde gobiernos pasados se renunció a mantener la seguridad en ciertas zonas del país.

“Si quienes gobiernan este país no se van a decidir de una vez por todas a gobernarlo, a conducirlo, dirigirlo y tomar la seguridad como algo que necesita claridad, dirección, verticalismo en su conducción, pues que se vayan, así de sencillo”, aseveró también, en alusión al juicio político.

Posteriormente, el diputado liberal llanista Édgar Ortiz comentó que el martes le hablaron de un juicio político y sostuvo que sería una pérdida de tiempo, ya que Mario Abdo Benítez tiene el respaldo del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, y los legisladores afines no van a firmar ningún pedido de juicio político.

Sacar a los militares a las calles

Por otro lado, Ortiz habló de unir las fuerzas policiales y militares y utilizar los 17.000 hombres de la milicia para que actúen por la seguridad del país, debido a que no existe un peligro de guerra con ningún país.

“Llegando al fin del mandato no tenemos una hoja de ruta, referente a la inseguridad y la deuda externa que hoy está duplicada”, afirmó.

El diputado Basilio Núñez, líder de la bancada de Honor Colorado dijo que se debería estar viendo si el estado de excepción es la solución, como también pidió que el proyecto de ley para mejorar la carta orgánica de la Policía Nacional sea tratado mediante una comisión especial en una semana o 15 días.

Liberales piden investigar a comisario denunciado por intendente atacado

A su turno, el diputado liberal Sergio Rojas expresó su repudio a todo lo que está ocurriendo en el país y la situación que afecta al intendente de Pedro Juan Caballero.

“Nos preocupa que el intendente haya denunciado al comisario de Investigaciones Hugo Díaz de trabajar directamente protegiendo narcotraficantes en la zona de Amambay. Lo sindicó con nombre y apellido y no existe ninguna carpeta fiscal abierta contra él y solo se le trasladó”, reveló.

En ese sentido, exigió desde su bancada que el comisario sea investigado, ya que abiertamente decía que recaudaba para el crimen organizado en la capital del país.

“Estamos perdiendo esta batalla contra el narcotráfico, no solo Amambay está en crisis, también Concepción, varias zonas de Alto Paraguay, Canindeyú y mencionó que hace poco el intendente de Itanará denunciaba una amenaza de muerte y no tiene guardia policial hasta hoy en día”, cuestionó.

Apuntó al Departamento de Identificaciones por proveer cédulas a narcotraficantes y sin ninguno agente que se encuentre preso por estos hechos. También dijo que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) perdió la guerra contra el narcotráfico y que el microtráfico prospera en cualquier esquina.

“Quién está preso por entregar las cédulas de contenido falso a todos los jefes del narcotráfico en el Paraguay. Es una cosa gravísima lo que ocurre en la Policía Nacional. ¿Por qué este comisario no está investigado, se lo premió con otro cargo? Si fue denunciado por José Carlos Acevedo de trabajar abiertamente con el narcotráfico, cobrando sumas de dinero”, recalcó.

Mayor presupuesto a la Policía Nacional

Mientras que, el diputado Jorge Brítez dijo que se encuentran conmocionados con las “cataratas” de inseguridad que comenzó en San Bernardino, con la muerte de tres policías en San Pedro, el fiscal Marcelo Pecci y ahora este atentado.

Sobre el punto, apeló a que se le otorgue mayor presupuesto a la Policía Nacional para darles herramientas para combatir el crimen, la inseguridad, la impunidad y la corrupción.

"Nadie va a llorar la muerte de un senador o un diputado"

La parlamentaria Kattya González señaló que la gente espera que la clase política haga algo, que tomen decisiones inteligentes, que acierten un camino o al menos hagan el esfuerzo de anteponer el bienestar colectivo a sus diferencias políticas y partidarias.

La legisladora de Encuentro Nacional dijo que solamente el 5% de la población confía en el Congreso, el 95% les considera antipáticos, pocos profesionales, poco éticos y a todos que son unos bandidos, según un reciente informe presentado sobre Cultura Política de la Democracia en Paraguay y en las Américas del 2021.

“Nadie, excepto nuestros familiares, va a llorar la muerte de un senador o un diputado. Con este nivel de impopularidad, hasta se animarán a festejar que por fin haya muerto un senador o un diputado, aunque sea ajusticiado por el sicariato y el crimen organizado”, expuso.

González habló de que no sabe si el pedido de darle más presupuesto a la Fiscalía, que se prevé tratar en el punto tres del orden del día, no es un intento de diputados investigados para agradarle a la fiscala general y salvar a amigos.

La encuentrista tuvo un careo con la diputada Abed, a quien le pidió que se callara y que al menos gane una elección, debido a que no fue electa y se encontraba como diputada suplente.

Entre sus propuestas, pidió formar grupos élites para investigar la filtración del narcotráfico en el país, mientras que el aumento de presupuesto a la Fiscalía irá a sueldos y no a infraestructura.

Autoridades Anticorrupción y Antidrogas son de la oposición

El líder de Honor Colorado en Diputados recalcó que se tiene un país a la deriva, donde la corrupción y el crimen organizado están ganando la guerra.

“No solo existe el tráfico de drogas, somos un país de tránsito, donde hay narcopolítica, donde todas las instituciones, los tres poderes y 17 departamentos y capital y las instituciones están siendo avanzados por el crimen organizado”, sentó.

También criticó que el ministro Anticorrupción y de la Seprelad son de la oposición, como también los ministros anteriores del Interior, entre ellos Arnaldo Giuzzio y Juan Ernesto Villamayor, a quien señaló como uno más de la oposición.

Recordó de igual manera que al ex ministro Arnaldo Giuzzio le salvaron los opositores, entre tanto que la ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas, Zully Rolón, también es de la oposición.

Buscar soluciones futuras

La diputada oficialista Jazmín Narváez expresó su repudio al atentado del intendente de Pedro Juan Caballero y otras dos víctimas que fueron víctimas de sicariato en el Departamento de Amambay.

La colorada se adhirió al discurso de la diputada Kattya González y dijo que no se puede llevar adelante soluciones sin actuar entre todos. Habló de que solo se critica al presidente, pero que todos son partes del sistema republicano, entre ellos los parlamentarios, por lo que deben pensar en soluciones para las futuras generaciones.

"El hecho de que la gente ya no espera nada de nosotros, no quiere decir que no nos necesite. Nosotros mismos necesitamos comprender la situación que estamos atravesando", cuestionó.

Finalmente, defendió que durante este Gobierno se dieron golpes frontales al narcotráfico, con perdidas millonarias.