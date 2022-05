Intendente de Pedro Juan Caballero entre la vida y la muerte tras atentado

Sicarios dispararon contra el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, de 53 años, frente al Palacio de Justicia de la capital del Amambay, luego de que éste haya participado de una reunión en la Municipalidad.

El jefe comunal resultó gravemente herido y fue derivado hasta el Hospital Viva Vida. Uno de los médicos de dicho centro asistencial informó que le fueron controladas las hemorragias que le causaron los impactos de bala. Sigue en grave estado.

El parte médico indica que el intendente municipal recibió siete disparos: cuatro de ellos en el cuello, dos en brazo derecho y uno en el brazo izquierdo. Estuvo tres horas en cirugía.

Al llegar al hospital sufrió un paro, y fue reanimado con transfusiones y otros auxilios.

El director de la citada institución privada, César Villagra, manifestó que, según los médicos que llevaron adelante la intervención quirúrgica, primeramente tuvieron que reanimarlo, además de controlar la hemorragia que fue importante para salvarle la vida.

Se analizó la posibilidad de trasladar al intendente a un hospital de alta complejidad en la ciudad de São Paulo, Brasil, pero por la gravedad del caso, anoche, se descartó dicha posibilidad y se manejaba llevar al Amambay a especialistas para ayudar en el caso.

El ataque ocurrió frente al Palacio de Justicia y la Municipalidad de Pedro Juan Caballero. Agentes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que se encuentra en la zona, rápidamente intervinieron en el hecho para trasladarlo al hospital privado. Ello fue importante para salvarle la vida, señalaron los galenos.

Acevedo estaba a bordo de su camioneta Mercedes Benz, cuando fue atacado por al menos tres sicarios.

Carolina Yunis de Acevedo, presidenta de la Junta Municipal y esposa del gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, manifestó que estaban en una reunión de la Junta Municipal con el intendente.

“Las amenazas siempre estuvieron al pie de la letra; eso es categórico, pero así tan drásticamente, no. El atentado a Robert, en aquel entonces, luego el de mi hija, y ahora esto”, señaló.

El director de la Policía de Amambay, comisario Éver Caballero, dijo para NPY que Acevedo tenía asignada custodia policial. Sin embargo, el concejal César Lesme señaló al mismo canal que en la reunión que mantuvieron estaba sin el resguardo pertinente.

El vehículo que habría sido utilizado por los sicarios fue incinerado en la colonia Portera Ortiz.

De extracción liberal, Acevedo va por su cuarto mandato como intendente de la capital del Amambay. Es hermano del fallecido parlamentario Robert Acevedo y del gobernador Ronald Acevedo.

Ministro. Anoche fueron hasta la capital del Amambay el ministro del Interior, Federico González; el comandante de la Policía, Gilberto Fleitas; el subcomandante Baldomero Jorgee y los fiscales Federico Delfino y Celso Morales y José Torres.

El ministro manifestó que Pedro Juan Caballero “está rodeada de policías”.

Acusó de recaudador a jefe de policía local

El intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo Quevedo, atacado ayer por sicarios, había calificado en febrero de este año a la cúpula policial de Amambay de corrupta y que el Gobierno de Abdo hace la vista gorda.

Señaló que el jefe de Investigaciones de Amambay, comisario Hugo Díaz, recibe coimas para liberar a narcos. Del actual Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, Acevedo añadió que no hace nada.

“Acá no hay cambios. Al parecer Hugo Díaz es un buen recaudador de Investigaciones”, había dicho.

Atribuyó incluso al comisario el hecho de cobrar de entre USD 50 a USD 100.000 para liberar a los narcos.

“El vicepresidente vino a jugar fútbol con alguien que se encuentra involucrado en el narcotráfico y al día siguiente lo acribillaron; no jugó con monaguillos”, aseguró Acevedo.

En octubre de 2021, José Carlos Acevedo, en aquel entonces candidato a intendente de Pedro Juan Caballero, hermano del gobernador Ronald Acevedo, protagonizó un incidente con los familiares de un hombre que había sido muerto en un atentado.

José Acevedo al llegar hasta el lugar del hecho, comenzó a lanzar improperios contra uno de los fallecidos, tratándolo de “narco”. Inclusive pateó el cadáver del hombre.

Haylee Carolina Acevedo Yunis (21), hija del actual gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, y sobrina de José Acevedo, fue muerta el 9 de octubre de 2021.

Los matones utilizaron armas de guerra para acabar con la vida de la misma y de otras tres personas.

Gobernador acusa al Gobierno de inoperante

El gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, (PLRA) fustigó ayer al Gobierno porque "nunca brindó seguridad a nadie". Fue luego del atentado en el cual resultó gravemente herido su hermano José Carlos Acevedo, intendente de Pedro Juan Caballero.

“Nadie me llamó y ni me van a llamar. Cuando falleció mi hija, cuando le mataron a mi hija, nadie del Gobierno me llamó. Boludeces lo que hacen, no tienen gracia esta gente del Gobierno, no sé para qué está la Policía ahí", expresó en conversación con los medios de comunicación.

Al ser consultado de dónde provendría el ataque, dijo que ellos son personas quienes "están luchando contra este flagelo a nivel país".

Dijo que no puede confiar en la Policía Nacional y que su hermano nunca le comentó de alguna amenaza.