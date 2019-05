Defensa de González Daher pide a la Fiscalía realizar pericia contable

Sara Parquet solicitó a la Fiscalía que se realice la pericia contable, debido a que transcurrieron ocho meses desde que el ex senador y ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González Chaves, están cumpliendo prisión preventiva en la Agrupación Especializada.

Ambos fueron imputados por el fiscal René Fernández por los supuestos hechos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. Según la abogada, ninguno de estos hechos aún no fue comprobado por el Ministerio Público.

"La Fiscalía no tiene idea de supuestamente cuánto es el monto por el cual ellos se enriquecieron, no saben la conducta con la cual ellos han logrado lavar el dinero. Estamos insistiendo muchísimo en que se haga la pericia contable, no entendemos cómo han transcurrido ocho meses y no se ha realizado esa pericia", manifestó Parquet en comunicación con la emisora 1020 AM.

Aseguró que al realizarse la pericia contable se va a desvirtuar absolutamente todo lo que se imputó, supuestamente sin ninguna investigación.

Agregó que con dicho procedimiento se sabrá el ingreso y egreso de ambos imputados y se podrá conocer en qué situación supuestamente se enriquecieron ilícitamente.

"Ellos no tenían la administración de fondos del Estado, no estaban a cargo de ninguna institución como para estar hablando de enriquecimiento ilícito por desvíos de algún fondo", mencionó.

Explicó que durante el tiempo en que Óscar González Daher estuvo como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tiene aprobadas sus cuentas y que incluso la institución fue auditada por la Contraloría General de la República y han "salido correctamente" los montos.

En todo caso, dijo que hay otros tipos penales que pueden ser investigados, pero nunca enriquecimiento ilícito.

Fiscalía no corrobora informe de Seprelad, dice Parquet

Mencionó que la Fiscalía utilizó un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que era confidencial y que solo sirve de base para iniciar la investigación y nunca como elemento probatorio ni para agregar a la carpeta fiscal.

Aseguró que presentaron denuncia penal contra el fiscal René Fernández, porque supuestamente actuó ilícitamente al agregar a la carpeta fiscal el informe de Seprelad e imputó a ambos presuntamente copiando y pegando el informe.

Lamentó que a ocho meses de la investigación sus clientes estén privados de libertad y que la Fiscalía no haya realizado supuestamente ninguna diligencia para corroborar el informe de la Seprelad.

Por último, manifestó que la Fiscalía no cumplió con el debido proceso y que se violó la presunción de inocencia. "Ellos no tienen elementos para justificar su imputación", refirió.

En setiembre vence el plazo extraordinario para que el Ministerio Público presente requerimiento conclusivo en la investigación.

El caso

El Ministerio Público había iniciado una investigación penal a partir de un informe proveniente de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), presentado el 29 de junio de este año ante la Fiscalía General del Estado.

La Seprelad hace referencia a reportes de operaciones sospechosas en las que se encontraban involucrados Óscar González Daher y su hijo, Óscar González Chaves.

Los motivos por los cuales las entidades bancarias habían reportado a los mismos fueron la insuficiencia documentaria y renuencia a presentar documentos que respalden el total de operaciones registradas en la cuenta habilitada que poseen.