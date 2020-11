La jueza dispuso este lunes la prisión preventiva para el ex comandante Francisco Alvarenga y su esposa Mirta Rotela, mientras que concedió arresto domiciliario al hijo, Francisco Daniel Alvarenga, informó el periodista de Última Hora, Raúl Ramírez.

La pareja es acusada de enriquecimiento ilícito y su hijo está procesado por lavado de dinero. La audiencia se realizó en la fecha luego de que fue suspendida en cinco ocasiones.

El ex comandante de la Policía Nacional ya fue condenado a cuatro años de prisión por el negociado de desvío de combustible que era asignado a la institución.

En este caso, la imputación es porque el ex comandante adquirió cuatro inmuebles en el año 2014, cuando se desempeñaba como máxima autoridad policial. Según la imputación, la adquisición de los bienes no condice con lo percibido por el ex titular de la Policía Nacional.

También se acusó a la esposa de Alvarenga por la compra de inmuebles, ya que tampoco pudo justificar con sus ingresos. Con respecto al hijo de la pareja, el proceso es por supuesto lavado de dinero.