Al respecto, Jesús Marín, cirujano de manos del Hospital de Trauma, mencionó que hasta el petardo más pequeño puede ser peligroso sin las debidas precauciones. Acotó que la intención no es prohibir el uso de juegos artificiales, pero sí orientar a que su manipulación sea responsable.

“Desde el punto de vista médico, no existe ningún artefacto pirotécnico que no produzca algún tipo de lesión”, aseveró el profesional este martes, en una entrevista concedida a Monumental 1080 AM.

Lea más: “Jugar con pólvora es jugar con tu suerte”; instan a evitar petardos

Por ejemplo, recomendó manipular cualquier pirotecnia en un lugar abierto, lejos de los vehículos o cualquier elemento inflamable y usar medidas de protección. “Si falla el petardo no lo vuelva a usar ni encender”, subrayó Marín.

En otro momento, instó a los padres a controlar a los niños cuando manipulen las conocidas estrellitas y otros artefactos que emiten destellos. “Una simple estrellita te puede generar una quemadura. Por un segundo de diversión te puedes desgraciar para toda la vida”, afirmó.

Otro aspecto no menor es evitar manipular juegos pirotécnicos bajo los efectos del alcohol. El humo de la pólvora también es perjudicial, especialmente, para los pacientes con hiperactividad bronquial a causa de alergias, sobre todo cuando se hacen las detonaciones dentro de lugares cerrados.

Nota relacionada: Mayor Otaño: Niño casi pierde la mano por explosión de cebollón

Las cifras indican que el 87% de los adultos que ingresan por lesiones provocadas por un artefacto pirotécnico están en estado de ebriedad.“Estamos creando inválidos. Una persona que perdió sus dedos ¿cómo va a trabajar?”, reflexionó el cirujano.

Jugar con pólvora es jugar con tu suerte.png

Semanas atrás, un niño de 2 años casi perdió una de las manos por la explosión de un cebollón. El hecho ocurrió en Mayor Otaño, Departamento de Itapúa.

La explosión se produjo cuando el niño estaba manipulando el artefacto, muy utilizado en épocas de las fiestas de fin de año.