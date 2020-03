Reclaman que ahora ya no pueden subir a los colectivos a realizar sus ventas como antes, debido a la poca cantidad de pasajeros que viajan en los buses.

Primero se organizaron en grupos pequeños para evitar la aglomeración de personas, pero luego cayó una tormenta sobre la capital que los aglutinó debajo del viaducto de la zona, momento que aprovecharon para coordinar una lista de afectados con sus respectivos números de cédula.

"Estamos haciendo un listado para poder pasar al Gobierno cuando tengamos la posibilidad", manifestó a Última Hora Juan Céspedes, miembro de la Asociación de Vendedores Ambulantes.

El mismo refirió que ahora ya no tienen cómo ganar dinero, mientras duren las medidas de contingencia por el coronavirus.

“El Gobierno estaba diciendo que iba a dar víveres alimenticios a las personas vulnerables, y nosotros ya no tenemos cómo ganar nuestra platita. Hay gente que ya no tiene qué comer, hay mucha gente que tiene hijos pequeños. Incluso, hay chiperos que no tienen a quién venderles sus productos”, describió.

Lista vendedores ambulantes.jpeg Foto: Gentileza.

Céspedes es vendedor de agua, gaseosa y jugo cuando hace calor, y de golosinas y chipa en temporadas de frío. “Pero ahora ni eso ya puedo vender”, lamentó. “A priori nuestra necesidad mayor es darle alimento a los chicos”, enfatizó.

Manifestó que por el momento también los trabajadores informales están acatando las medidas del Estado, de quedarse en sus casas, pese a que para ellos signifique un golpe a su ingreso diario.

“Ya no podemos salir a vender y nosotros dependemos de lo que nos compren los pasajeros en los colectivos”, señaló. "Necesitamos la ayuda del Gobierno", remarcó.

El Gobierno declaró estado de emergencia sanitaria para reforzar las medidas que evitan la propagación del Covid-19 en Paraguay, que tiene 11 casos confirmados, con lo que determinó restringir la circulación de personas y vehículos en la vía pública entre los horarios de 20.00 a 4.00.

Las unidades de transporte público pueden trasladar solo pasajeros sentados y no está permitida la aglomeración de personas, por ello se suspendieron las clases, eventos deportivos y varias actividades de convocatoria masiva.