Covid-19: Sequera anhela mantener el promedio de contagios y no subir en agosto

“Prácticamente se están naturalizando estos números, tenemos 100 casos en promedio por día y lo ideal sería mantener esto todo agosto, que no repunte. Esto para no entrar en una fase logarítmica, que es lo que se vio en Bolivia”, señaló.

Sin embargo, expresó una especial preocupación por Alto Paraná, en donde, según manifestó, “solo se ve la punta del iceberg y no se tiene la película completa”.

Nota relacionada: Salud no descarta que Asunción, Central y Alto Paraná retrocedan de fase

“La dimensión de la epidemia de Alto Paraná es mucho más grande de lo que estamos viendo”, aseveró Sequera en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Al respecto, el alto funcionario dijo que se maneja la opción de aislar el departamento, lo cual no implica una cuarentena total, pero sí un retroceso a la fase 1. No obstante, aclaró que ello no pasa solo por Salud Pública, sino que debe ser discutido con el Equipo Económico y la mesa con los trabajadores de frontera.

“Son medidas que tienen un impacto, pero que no podemos adoptar cada 15 días”, agregó.

Puede interesarte: Covid-19: Salud reporta dos nuevas muertes y 104 casos positivos más

Asunción y el Departamento Central tampoco estuvieron exceptuados de su preocupación, dado que también son los territorios que más casos de Covid-19 acumulan.

El director general de Vigilancia de la Salud apuntó a que es muy difícil hablar de una cantidad específica de casos que puedan representar la activación de una alerta roja, en vista de que todo depende del tiempo en que ocurren esos números y el perfil epidemiológico.

“Es un proceso crónico y lento, tenemos que imaginarnos un año así. Está bien esperanzarse con la vacuna, pero tampoco esperemos solo eso”, agregó.

Además, señaló que en un escenario pesimista, el modo Covid de vivir se extenderá por al menos dos años, por lo dinámico que pueden resultar las estadísticas.

La cantidad total de contagios de coronavirus en el país llegó este lunes a los 4.548 y la cantidad de muertes se elevó a 43.

De acuerdo con las estadísticas de la cartera sanitaria, la mayor cantidad de contagios por coronavirus se da en los departamentos de Alto Paraná, Central y Asunción, que siguen en la fase 3 de la cuarentena inteligente.