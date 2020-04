Al respecto, el viceministro de Salud, Julio Rolón, mencionó que la carga todavía no fue aceptada oficialmente hasta que pasen por todos los controles pertinentes, la verificación técnica y administrativa.

"Nosotros oficialmente aún no hemos aceptado esos productos porque no se realizó la verificación (de una parte de los insumos médicos)", manifestó en contacto con Monumental 1080 AM.

Además, especificó que los trajes de protección biológica y las mascarillas fueron rechazados por cuestiones técnicas. Dijo que la situación ya fue comunicada y que la empresa encargada debe corregir.

"Las empresas que no cumplan con los requisitos de la compra son fuertemente multados", aseveró al respecto. Sobre las 50 camas que también fueron adquiridas dijo que asimismo deberán evaluar si cumplen con las características.

En otro momento de la entrevista señaló que para Salud es fundamental mantener la confianza que existe en el ministro Julio Mazzoleni y que "no la van a perder por violar la ley".

Sin embargo, reconoció que debe ser más público el momento de la recepción de insumos médicos, en especial ante la situación que atraviesa el país por la pandemia del Covid-19.

El SkyLease Cargo 4852 aterrizó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi el 18 de abril. Las compras fueron realizadas por importadores locales en China. Hasta el momento, Salud Pública ya abonó el 20% del monto total de este lote.

Esta primera entrega consistió en 12.000 protectores faciales, 9.000 protectores oculares, 1.800.000 mascarillas quirúrgicas, 48.000 trajes de protección biológica, 510.000 máscaras N95 y 15 camas hospitalarias. Todavía está previsto que arribe al país un nuevo cargamento de insumos.