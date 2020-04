Salud recibe insumos de China y aguarda informe para distribución

El Ministerio de Salud Pública (MSP) recibió ayer la tan esperada carga de insumos médicos proveniente de China Continental. Se trata del primer lote de equipos claves de protección personal como 1.455.000 mascarillas y 11.000 trajes individuales para el personal sanitario.

La recepción de estos insumos de bioseguridad se realizó en el depósito del Ministerio de Salud en la ciudad de Mariano Roque Alonso. La carga fue transportada de Hong Kong, China, y sería repartida a los hospitales luego de la verificación correspondiente. Personal de la Dirección de Verificación de Contratos acompañó la entrega de los bienes adquiridos por la cartera sanitaria. El Dr. Juan Carlos Portillo, director general de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud, comentó a ÚH que esta entrega tiene dos componentes antes de ser admitidos por el Ministerio e iniciar su distribución. Para hoy ya se deberá contar con el informe técnico de la verificación de los equipos de protección para saber si cumplen o no con lo que está pautado en el contrato; es decir, si las mascarillas y los trajes de protección individual se adecuan a las especificaciones técnicas. Y, por otro lado, lo que tiene que ver con lo administrativo, la verificación de que se cumplió en tiempo y forma y que la cantidad de insumos que se recibió corresponde realmente. “Eso se lleva adelante esta tarde (ayer) y mañana (hoy). Ni bien me avisan yo organizo para la distribución inmediata de los equipos”, afirmó el director Portillo. El director de Redes y Servicios se excusó de no poder ahondar más en detalles sobre las cargas recibidas, señalando que esto está a cargo de otra dirección. El director de Insumos Estratégicos, Dr. Nery Rodríguez, quien debía recibir los insumos, no respondió las llamadas, como tampoco el viceministro de Salud, Julio Rolón, para mayores detalles. Según el contrato suscripto por vía de la excepción con la empresa Insumos Médicos SA (Imedic), el cargamento está compuesto por un total de 40.000 protectores faciales, 30.000 protectores oculares, 6 millones de mascarillas quirúrgicas, 160.000 trajes de protección biológica, 700.000 máscaras N95 y 50 camas hospitalarias. La recepción de los otros insumos médicos debería programarse para esta semana, según reportaron en el depósito de Salud Pública. El cargamento proveniente de China tuvo varios cuestionamiento. Por ejemplo, se habló de sobrecosto, lo que fue desmentido por el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien aseguró que todo está en el rango e incluso algunos ítems están por debajo.



