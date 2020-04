Covid-19: Municipalidad de Asunción se queda sin fondos para encarar trabajos

Manifestó además que la institución solo se encuentra subsistiendo gracias a los recortes de beneficios y salarios realizados a los jefes de departamento y de áreas, que se llevó a cabo al comienzo de su mandato frente a la Comuna.

"Nosotros seguimos haciendo de tripas corazón, y somos conscientes de que a medida que esto va avanzando irá empeorando la situación", indicó.

No obstante, Rodríguez refirió que esto no se debe al nivel de gasto de la Comuna, sino al bajo ingreso, ya que las personas no realizan el pago del impuesto inmobiliario, y que algunas casas comerciales no abonan por sus patentes debido a la crisis económica que azota al país por la pandemia. "Si esto sigue vamos a seguir trastabillando", indicó.

Deuda estatal por recolección de basura

Además, expresó que hay una reunión pendiente con el ministro de Hacienda, Benigno López, para hablar sobre la deuda de aproximadamente USD 44 millones que tiene el Estado con la Municipalidad de Asunción, por el servicio de recolección de basura a las instituciones públicas. Explicó que el pago no se abona desde el año 2014.

"Estamos haciendo la gestión para poder tener una respuesta positiva por parte de ellos. El pago puede ser a través de los bonos soberanos o en cuotas, ya que estamos al pendiente de esto", explicó Rodríguez.

Así también, habló de otras medidas económicas a ser adoptadas, como en el área de construcción y desarrollo inmobiliario, para aquellas personas que realicen el pago correspondiente de sus impuestos.

"Tengo reuniones pendientes con los directivos del banco en donde vamos a estar proponiendo algún tipo de incentivo o beneficio para aquellos contribuyentes que abonan sus impuestos", dijo.

También expresó que extendieron la fecha para el pago de multas, impuesto inmobiliario y otros pagos pendientes de los contribuyentes hasta finales de este mes. Agregó que tienen pensado implementar la cobranza casa por casa, donde los funcionarios de la institución se acercarán a las personas.

Asimismo, señaló que para la renovación de los registros de conducir y de vehículos, se puede hacer a través de la página web de la Municipalidad, o pueden acercarse a las ventanillas de la institución.

"Estamos viendo la forma de recaudar dinero, ya que algunos servicios no pueden parar (..) Vemos que las basuras en las calles y casas no cesan", comentó el intendente.

Igualmente, indicó que hasta la fecha el único municipio que sigue aguantando con los servicios de recolección de basura, limpieza de la vía pública y el mantenimiento y reparación de calles, entre otros servicios básicos, es la Municipalidad de Asunción.