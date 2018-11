Contralor califica de "montaje" juicio político en su contra

García expresó, en contacto con la emisora Monumental 1080 AM, que el proceso fue puesto en marcha otra vez luego de la designación de los fiscales acusadores, Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA); Hernán David Rivas y Ramón Romero Roa, de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

En ese sentido, dijo que la paralización del juicio no le puede ser atribuida y que, a principios de este año, el ex presidente de la Cámara de Diputados Pedro Alliana decía que el contralor no podía seguir en el cargo un minuto más, cuando –a su entender– el propio legislador “cajoneó por cuatro meses” el tema.

Asimismo, refirió que espera que ya se defina la fecha para rebatir lo que dicen las acusaciones en su contra y explicar por qué cree que se trata de un montaje político.

La Cámara de Diputados había aprobado este año el juicio político contra García. Entre las causales del libelo acusatorio se citan supuestas irregularidades en la asignación de viáticos y la contratación de una consultoría externa, además de la supuesta concesión indebida de privilegios y el supuesto tráfico de influencia.

En el caso de que la Cámara de Senadores, con una mayoría absoluta de dos tercios, decida apartar del cargo a García, el subcontralor, Camilo Benítez (colorado), asumiría el cargo.

García asumió el cargo en el año 2016, gracias al acuerdo político entre la ANR y Avanza País en la Cámara de Senadores, en contrapartida con las intenciones del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de nombrar a un liberal en el cargo.