Consumo de medicamentos es tres veces más que el stock de Salud

“Tenemos aproximadamente USD 100 millones para medicamentos, eso no es insumo, solo medicamentos. Lo que vemos que hay en consumo, un malabarismo para no decir bicicleteo, es aproximadamente tres veces más, eso es sin pandemia”, explicó a la 1080 AM.

El secretario de Estado señaló que Salud Pública ha apostado en una gran inversión en la informatización de los hospitales para recabar datos sobre el consumo de medicamentos.

“A estas alturas tenemos 24 hospitales que están totalmente informatizados y un Centro Nacional de Monitoreo y eso lo que nos permite, después de dos años, tener una noción acabada de qué es lo que consumimos para poder planificar”, comentó.

Nota relacionada: Crisis por fármacos incidió en la movida en Dirección de Insumos

Mencionó que hasta su administración la planificación de compras se hacía con base en la distribución de los medicamentos, a un histórico, pero que no reflejaba el consumo real de la población.

“No había forma de poder documentar genuinamente cuánto se usa, quién prescribe, cuánto se prescribe. Por primera vez sabemos cuánto se consume y lo que encontramos es bastante abrumador, nos da una idea y los desafíos de por qué nos faltan medicamentos en Salud”, resaltó.

En el caso de los medicamentos faltantes para los pacientes en Unidades de Terapia Intensiva con Covid-19, Mazzoleni insistió que se compró todo lo que hay en el mercado y que se están usando todas las herramientas y todo lo que está al alcance para la provisión de las mismas.

También puede leer: El nuevo director promete acortar plazos para agilizar medicamentos

Entre ellas, indicó que están las vías tradicionales de licitación pública, las compras por la vía de la excepción y también las vías que tienen que ver con agencias de compras internacionales para poder abastecer a los hospitales públicos.

El Ministerio de Salud anunció que los fármacos como el Atracurio, el Midazolam y otros se estarán proveyendo en breve al sistema de Salud. La cartera sanitaria mantiene un contrato abierto con proveedores.

La escasez de medicamentos para tratar a pacientes con coronavirus internados en Terapia Intensiva, finalmente, le costó el cargo al doctor Nery Rodríguez, quien fue destituido de la Dirección de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud Pública y en su lugar asumió el doctor Derlis León.