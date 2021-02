Crisis por fármacos incidió en la movida en Dirección de Insumos

La escasez de medicamentos para tratar a pacientes con coronavirus (Covid-19), internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios, finalmente le costó el cargo al doctor Nery Rodríguez. Lo destituyeron del puesto de director de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud Pública (MSP), donde había permanecido inmóvil incluso durante la crisis de las compras chinas. Asumió en su lugar el doctor Derlis León.

La falta de los costosos fármacos, puso en el ojo de la tormenta incluso al presidente de la República, Mario Abdo, en un acto oficial en Guairá, al dar una respuesta burlona al ciudadano Joel Oviedo quien irrumpió en dicho evento implorando la compra de sedantes para su hermano internado con Covid-19. “Yo no soy médico. Moopio che aikua’apáta”, fue la inusitada respuesta del presidente de la República, una frase muy criticada, que inició una movilización ciudadana denominada “Ko’ága reikuaáta”. Joel representaba a cientos de paraguayos que están palmando hasta un salario mínimo por día de su bolsillo o gracias a polladas y vaquitas para sostener a su familiar con vida. “CAMBIOS SON NORMALES” El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, alegó que los cambios son normales en el MSP. “Estamos muy agradecidos con el doctor Nery Rodríguez”, lanzó. Dijo que el presupuesto de Salud es tres veces inferior al que se necesita, solo para los medicamentos se requiere USD 100 millones. En ese sentido, añadió que nunca el Ministerio de Salud Pública tuvo una idea del consumo de sus medicamentos porque no había trazabilidad. Desde esta administración cuentan con herramientas de trazabilidad para evitar otras situaciones de carestía en plena pandemia. “La idea es siempre, por encima de todo, buscar el desarrollo y la mejoría en la gestión y en la institución”, señaló el ministro de Salud al tiempo de agradecer por su trabajo al doctor Nery Rodríguez y desear suerte en su nueva labor al doctor Derlis León, ex director del Hospital de Barrio Obrero. El doctor Nery Rodríguez también estuvo en el centro de la polémica en ocasión de la llegada de las cargas de los insumos chinos que finalmente fueron rechazados por el Ministerio de Salud Pública. vías para compras El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, informó que desde la cartera a su cargo usan todas las herramientas para las compras de medicamentos. Entre ellas, las vías tradicionales de licitación pública, las compras por la vía de la excepción y también las vías que tienen que ver con agencias de compras internacionales para poder abastecer a los hospitales públicos. Resaltó que como Ministerio de Salud hicieron las previsiones, pero la demanda de medicamentos se quintuplicó. “Es un problema complejo que estamos abordando y resolviendo gradualmente”. Atracurio, midazolam y otros fármacos se estarán proveyendo en breve al sistema de salud, dijo y aseveró además que el Ministerio de Salud tiene contrato abierto con proveedores. Hay otros llamados que están declarados desiertos por falta de oferentes, añadió. “Compramos todo lo que se pueda, pero al haber una demanda muy superior a la habitual... es un mercado distorsionado en el que casi todos los países tienen el mismo problema”, justificó el ministro de Salud sobre la carestía en el sistema de salud.



