Según relatos de la madre de la víctima, quien es hermana del denunciado, su hija se animó a contar los hechos ocurridos recién en el 2021 y se realizó posteriormente la denuncia por abuso sexual. La mujer indicó que la causa se ha dilatado por las influencias políticas con las que cuenta el supuesto autor.

La madre de la víctima indicó que la primera denuncia se hizo el pasado 31 de agosto de 2021, un año después de que se cometiera el supuesto abuso. La denuncia fue presentada a la Fiscalía de Fernando de la Mora y fue trasladada a Misiones, donde quedó encajonada.

“Fue encajonado prácticamente nuestro expediente debido a su influencia política (del denunciado), entonces nosotros tuvimos que contratar un abogado para que nos ayude a gestionar y pueda correr, fue ahí que gracias al abogado poniéndole a todo el organismo de la niñez, Codeni, logramos que el expediente caiga en manos de la fiscala Karina Sánchez de la Unidad Especializada de Lucha contra Trata de Personas”, señaló la madre de la víctima.

La mujer manifestó que el acusado recusó a la fiscala para lograr dilatar la causa. Posteriormente, el documento pasó a delitos informáticos, para ser gestionado una vez más y volver a manos de la fiscala Karina Sánchez. Indicó que el hombre fue llamado a declarar en reiteradas ocasiones, pero que nunca se presentó e impidió en varias oportunidades que la víctima fuese llevada a la cámara gesell hasta que pudieron cumplir con el proceso.

Lea más: Mbururu Esquivel: El senador electo con un prontuario que genera repudio

“Nunca hicimos público porque mi hija era menor, todo este tiempo nos enfocamos en ella, en su recuperación con mucha contención familiar y psicológica, llegó el momento de que la Fiscalía tomó la decisión de imputarlo con la carátula de abuso sexual en persona indefensa y otros que ahora mismo está en manos del juez Julián Camacho Núñez del Juzgado Penal de San Juan Bautista”, expresó.

Según la denunciante, la indignación que se apodera de toda la familia es que, a pesar de estar imputado, el hombre sigue como si nada por las calles, además fue electo como concejal departamental y podrá jurar en los próximos meses por no contar con una condena firme y ejecutoria.

“Nosotros ya no podemos soportar y dijimos basta, terminó el tiempo de duelo, mi hija tiene 19 años, ahora está muy fortalecida y dijimos basta, vamos a alzar la voz, porque esto no se puede quedar impune este dolor de la familia no puede quedar así”, añadió.

Por último, la madre de la afectada pidió justicia y anunció que se prepara una marcha para el 10 de mayo, fecha en la cual está fijada una audiencia ante el juez para el acusado.

“Necesitamos que se haga justicia para que ninguna niña más pase por lo mismo, porque esta persona está todo el tiempo rodeado de jóvenes y terrorífico es el hecho, esto es una campaña porque sinceramente si vos no sos nadie, nadie te hace caso y a nosotras nos consta que esta persona con sus contactos políticos está siendo y vive como si nada por la calle, entonces yo, como mamá, levanto la voz y le voy a levantar al pueblo contra esta persona que le marcó la vida a mi hija, ese día también vamos a hacer una marcha para que no suspendan más y se presente y que se tome la determinación”, finalizó.

Los nombres tanto de la víctima, como del denunciado se omiten en cumplimiento al artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a un menor en condición de víctima o victimario.