La movilización se realizó por las principales calles de Encarnación, Itapúa, y no se descarta que los comerciantes endurezcan las manifestaciones. Exigieron que representantes del Gobierno se trasladen hasta la ciudad.

Óscar Jara, uno de los comerciantes afectados, aseguró que para ellos se volvió insostenible la situación. Denunció que no reciben apoyo de las autoridades nacionales.

“El Gobierno está ausente. Esta es la única solución para que nos escuchen. Vamos a realizar medidas más drásticas si es que las autoridades no vienen a negociar. Tenemos apoyo del intendente y el gobernador, pero las autoridades nacionales no se pronuncian. No tenemos acceso a créditos y hasta la patente nos exigen pagar”, dijo a NPY.

Los encarnacenos también piden que el Gobierno habilite las playas de la ciudad de modo a que esto pueda ayudar a la reactivación de la economía local, a través del turismo.

Encarnación es una de las ciudades más golpeadas por el cierre de la frontera con Argentina, que sigue con las medidas ante las elevadas cifras de contagios de Covid-19.

El Gobierno paraguayo ya tiene aprobado un protocolo y solicitó la reapertura de fronteras a la Argentina, mientras que el vecino país prefiere seguir con la medida.