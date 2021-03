Capiatá: Aglomeración durante Misa de Ramos genera polémica

El hecho causó indignación en las redes sociales. Varios usuarios cuestionaron al párroco José María Velazco por desobedecer las recomendaciones sanitarias, que hablan de una presencia máxima de 20 personas durante cultos y mismas.

capiatá Foto: Gentileza.

Última Hora intentó conocer la versión del sacerdote, pero el mismo no respondió las llamadas a los números con terminación 424 y 494.

El Gobierno dispuso medidas restrictivas especiales durante la Semana Santa para intentar frenar la ola de contagios y muertes por Covid-19.

Iglesia insta al cuidado de la salud

El padre Óscar González, vicario de la Arquidiócesis de Asunción, aseguró que desde el Arzobispado se dieron las instrucciones pastorales para cuidar la salud. Indicó que se sugirió el uso de la tecnología y que los sacerdotes recorran las calles para bendecir las palmas.

El sacerdote indicó que, no obstante, se conversó con las autoridades sanitarias sobre la cantidad de fieles dentro de los templos, pero no se abordó la situación de las misas realizadas al aire libre.

“Suponemos que en algunos lugares no se habrá podido contener a la gente ya que es una fiesta muy sentida. La gente busca una contención. La fe no se puede limitar con criterios científicos ya que esta transciende muchas cosas. Creo que el respeto a las normas es una cuestión más cultural, pero esta no debe oponerse a los cuidados de la salud”, dijo.

El vicario pastoral expresó, en comunicación con Última Hora, que la ciudadanía debe cuidarse ante una crisis sanitaria y “evitar la transferencia de responsabilidades hacia terceros”.

El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa que constituye el periodo más importante del calendario para los católicos.