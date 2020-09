Ante falta de comunicación del EPP, familia de Óscar Denis se mantendrá en silencio

Beatriz Denis, una de las hijas del ex vicepresidente Óscar Denis, fue la vocera de la familia en la conferencia de prensa.

“Decidimos hacer una pausa a las conferencias hasta tanto tengamos algo nuevo. Hasta hoy no tenemos nada, no sabemos nada de papá”, afirmó la hija del ex político liberal en unos pocos minutos dirigidos a los trabajadores de la prensa.

La mujer reiteró, una vez más, el pedido de liberación del ex vicepresidente de la República tras cumplir con las exigencias puestas por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

“Vuelvo a decir que nosotros cumplimos y que llegamos. Seguimos esperando que liberen a papá y que, de igual manera, esperamos que se comuniquen para poder negociar, saber algo y tener esa prueba de vida”, recalcó.

Denis fue secuestrado el miércoles 9 de setiembre junto a un trabajador de su estancia, de nombre Adelio Mendoza, quien fue liberado en la noche del lunes pasado.

Tras la liberación de Adelio, Beatriz mencionó que el trabajador les comentó que su padre estuvo con él durante los cinco días de cautiverio.

Para la liberación de Denis, el EPP pidió que la familia del secuestrado realice una donación de víveres a comunidades por valor de USD 2 millones, la cual ya fue cumplida.

Además, el grupo armado pidió la libertad de sus principales líderes, Carmen Villalba y Alcides Oviedo, quienes se encuentran recluidos.

El nuevo plagio fue atribuido a una célula denominada Brigada Indígena del EPP, según los panfletos hallados en la camioneta de Denis el día del secuestro.

El hecho se registró a unos 30 kilómetros de donde se enfrentaron efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y miembros del EPP, el pasado miércoles 2 de setiembre, con el resultado de dos niñas fallecidas.