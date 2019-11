Abrahán Fehr padre muere a causa de una enfermedad

Lea más: Confirman que Abrahán murió 6 días después de su secuestro

El hombre era padre de Abrahán Fehr, quien llevaba el mismo nombre y había sido secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) el 8 de agosto del año 2015, a los 35 años de edad.

Más de dos años después, la familia recibió información del EPP sobre el lugar en el que se encontraban los restos de Abrahán Fehr (hijo), quien, según el médico forense, no murió por heridas de arma de fuego ni cuchillo, como tampoco por tortura o ataduras. No obstante, la causa de muerte ya no pudo ser determinada.

Entérese más: En Manitoba preparan el último adiós a Abrahán Fehr

Los restos de Abrahán hijo fueron hallados en una fosa ubicada en la estancia San Eduardo, localidad de Tacuatí, en el Departamento de San Pedro.

El colono había fallecido solo seis días después de haber sido secuestrado por el grupo criminal, según le hicieron saber los del EPP a través de Bernhard Blatz y Franz Hiebert Wieler, quienes fueron liberados el 5 de febrero de 2018.

La familia no dio mayores datos sobre el fallecimiento de Abrahán Fehr (padre), quien sufrió mucho durante el secuestro y posterior hallazgo de los restos de su hijo.