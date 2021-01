El próximo miércoles se incluirá como uno de los puntos del orden del día el proyecto de resolución que considera insatisfactorias las respuestas del alto funcionario y emite voto de censura en su contra. Se necesitarán 53 votos para su aprobación.

Al respecto, Juan Ernesto Villamayor sostuvo en una comunicación con Última Hora que "hay mucha gente que plantea el voto censura con base en elementos sin ningún fundamento" y consideró que en su caso no hay motivos.

"Ellos dicen 'no contesta la pregunta' y ¿cuál pregunta no contesté? Yo pretendo que cuando la gente habla de algo, sobre todo en política, que tenemos que explicar por qué decimos lo que decimos. Si no, es un juego y el país no puede andar al garete de gente que está jugando y se está divirtiendo. Tenemos que ser serios", lanzó.

El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia fue interpelado hace una semana por el escándalo en torno a las negociaciones de la deuda de Petropar con Pdvsa y en sus respuestas desmarcó de la situación al Gobierno, asegurando que no tuvo participación ni con el representante designado por el gobierno de Juan Guaidó, José Troconis.

"Jamás he negociado el tema Petropar- Pdvsa, ni hubo inicio de negociación, ni hubo nunca nada. Hubo una recepción de una nota de parte del señor Troconis. (...) Lo recibí y me entregó la nota. Ahí terminó mi gestión. En base a eso, a esa recepción, por el hecho de haber recibido, me van a aplicar voto de censura", enfatizó.

El Movimiento Honor Colorado es la bancada que ya confirmó su postura a favor del proyecto, con 22 votos asegurados. Asimismo, 8 parlamentarios del tercer espacio, conformado por los partidos Patria Querida (PPQ), Encuentro Nacional (PEN), Hagamos (PPHH) y un independiente.

La mayoría liberal se encuentra a favor, aunque con algunas disidencias, como Celeste Amarilla y Rodrigo Blanco. Las cuatro bancadas azules cuentan con 29 miembros, pero no habría unanimidad y con siete que estén en contra, quedará rechazado el voto censura para Juan Ernesto Villamayor.

Los 20 diputados de Colorado Añetete, desde luego, votarán en contra como oficialistas, al igual que Hugo Ramírez, colorado independiente.

La censura no es vinculante, es decir, no otorga al Legislativo el poder de destitución, es una expresión de desaprobación del Congreso hacia la gestión del funcionario, y queda en manos del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, la decisión de mantenerlo o no en el cargo.

Ratifica sus críticas contra el cartismo

El diputado cartista y líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Bachi Núñez, dio a conocer la postura de su bancada el lunes último, luego de que tuvo un careo con Villamayor durante su interpelación.

Villamayor había dicho en su momento que el ex procurador cartista Roberto Moreno y el estudio jurídico Moreno Ruffinelli fueron responsables de que el caso sea derivado al ámbito jurídico y además que el cartismo es el que tendría que dar explicaciones sobre hechos de corrupción.

En esa ocasión, puso como ejemplo el hecho de que el dinero del empresario Dario Messer, procesado en Brasil por lavado de dinero, haya llegado hasta el Banco Nacional de Fomento. Esto causó el enojo del parlamentario y Juan Ernesto Villamayor no duda que esto haya influido también en la posición del cartismo.

"Estoy absolutamente seguro. Pero tampoco tengo problema en ratificarme en lo que le dije. Ellos no pueden levantar la mano para decir ¡ay, caramba!, qué vergüenza le hacen pasar ustedes al país, mientras que en su administración se lavaba dinero en bancos estatales. Eso lo que nos va a hacer pasar vergüenza", resaltó.