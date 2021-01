Censura a Villamayor tiene fecha y resultado depende de liberales

La Comisión Permanente del Congreso decidió ayer convocar a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para el 3 de febrero, a las 10:00, incluyendo en el orden del día el proyecto de resolución que considera insatisfactorias las respuestas de Villamayor y emite voto de censura en su contra.

El proyecto fue presentado por un grupo de diputados liberales, liderados por Celso Kennedy, luego de la interpelación del jefe de Gabinete por el escándalo en torno a las negociaciones de la deuda de Petropar con PDVSA.

Aunque la censura no es vinculante, es decir, no otorga al Legislativo el poder de destitución, es una expresión de desaprobación del Congreso hacia la gestión del funcionario, y queda en manos del presidente de la República, en este caso, Mario Abdo Benítez, la decisión de mantenerlo o no en el cargo.

Se necesitan 53 votos para aprobar la censura y ya están asegurados 22 de la bancada de Honor Colorado y 8 del tercer espacio, conformado por los partidos Patria Querida (PPQ), Encuentro Nacional (PEN), Hagamos (PPHH) y un independiente.

La mayoría liberal se encuentra a favor, aunque con algunas disidencias, como Celeste Amarilla y Rodrigo Blanco. Las cuatro bancadas azules cuentan con 29 miembros, pero no habría unanimidad y con siete que estén en contra, quedará rechazada la censura. Los 20 diputados de Colorado Añetete, desde luego, votarán en contra como oficialistas, al igual que Hugo Ramírez, colorado independiente.

ORDEN DEL DÍA. Además del voto censura, fueron incluidos otros temas en el orden del día. El más importante, el proyecto, modificado en el Senado, que otorga subsidios a trabajadores cuentapropistas informales, a comerciantes y afines, de las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez (Itá Corá), Villa Oliva, Villa Franca, Natalicio (Puerto Triunfo), Mayor Otaño y San Rafael del Paraná.

También se aprobó incluir el veto del Ejecutivo al proyecto conocido como Marina Cué, que desafecta una finca de Curuguaty, Departamento de Canindeyú, propiedad del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y transfiere a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y autoriza a esta institución a transferir al Mades un inmueble de Karapa’i.

Finalmente, se decidió que la Cámara Baja designe a los representantes que integrarán la Comisión Nacional para el acompañamiento de las negociaciones de la Revisión del Anexo C de Itaipú, entre Paraguay y Brasil, a pedido del parlasuriano Ricardo Canese.