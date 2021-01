Villamayor no integrará equipo negociador de Itaipú y nombrará a un técnico

El jefe del Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor, aseguró que no formará parte del equipo negociador de Itaipú y que nombrará a un técnico.

En contacto con Última Hora, el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, dijo que aún no tiene certeza sobre quién ocupará el cargo que dejó Héctor Richer, quien se desempeñaba como asesor del Gabinete Civil y representante en la mesa negociadora del Anexo “C” del Tratado de Itaipú, pero que hay varios técnicos.

En ese sentido, señaló que hay un técnico que es de su preferencia y a quien ofrecerá el cargo, si eventualmente acepta en las próximas 24 horas. Uno de los nombres que suena es el del ingeniero Guillermo López Florez, quien se desempeñó como ex director de Yacyretá.

Sostuvo que se trata de una persona con la que tuvo muchas diferencias, y que si la trae es porque el trabajo del ingeniero Richer fue absolutamente técnico, y se logró un trabajo fabuloso.

Entre otras cosas, manifestó que el ingeniero Richer le presentó más de 120 ejemplares y dictámenes de situaciones y reunió a 50 técnicos para elaborar los mismos, con lo que ahora se cuenta con una matriz elaborada, la mayor que se hizo en el país desde que se crearon la Itaipú y la ANDE.

“Esa matriz qué me dice, señores políticos tomen la decisión en base a elementos técnicos. Ese es el debate, eso el presidente me confió a mí y yo lo he hecho”, afirmó Villamayor.

También aclaró que él no quedará como miembro del equipo, ya que no es un entendido del tema y que nombrará a una persona que sí sepa.

El representante del Gabinete Civil trabajará en las negociaciones con Euclides Acevedo, en representación de la Cancillería, con Félix Sosa, presidente de la ANDE, y con el ministro Arnoldo Wiens, en representación del MOPC.

Villamayor fue recientemente interpelado por la Cámara de Diputados por su participación en la negociación secreta sobre la deuda de Petropar con la petrolera venezolana Pdvsa y varios sectores presionan para su destitución.