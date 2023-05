El hombre relató a través de radio Monumental 1080 AM que todo comenzó cuando un familiar suyo había llegado a la casa, cerró el portón y se dirigía a su dormitorio, pero repentinamente fue encañonado con un arma de fuego por un desconocido que tenía un pasamontañas y guantes.

Al percatarse de que no era el objetivo, el delincuente le preguntó por el abogado, a lo que el familiar le contestó que se encontraba en su dormitorio. El presunto sicario le exigió que lo llevara hasta esa zona y que hiciera que la víctima abra la puerta.

Hablamos con Rafael, víctima de intento de sicariato en J.A. Saldívar.



"Entonces, él (el familiar) me habló en guaraní y me dijo que le abra, me acerqué, no le abrí en principio, pero me volvió a decir que le abra y me habló medio gritando, eso me extrañó porque es una persona muy tranquila, por eso abrí la puerta solo un poco, 10 centímetros, y ahí ya me jugó el primer disparo que me agarró de refilón en la cabeza", relató el afectado.

Detalló que, como la puerta se desbloquea solo con un código y como había vuelto a cerrar rápidamente, el sospechoso comenzó a patear, pero como no podía abrirla, comenzó a disparar un total de nueve veces.

Mencionó que el hombre aparentemente pensó que él se quedó sosteniendo la puerta por detrás, por lo que disparó repetidamente en el medio, a fin de que las balas lleguen a varias partes de su cuerpo, tras lo cual se dio a la fuga.

Posteriormente, la víctima llamó al Sistema 911 de la Policía Nacional y poco después llegaron los agentes policiales, quienes constataron que el sospechoso había huido del lugar.

Mediante imágenes de circuito cerrado, verificaron que otro hombre lo estaba esperando a bordo de una motocicleta, en la cual se dieron a la fuga. Además, los uniformados sostienen que utilizó un arma 9 milímetros con silenciador.

La víctima de caso, quien también manifestó que se dedica a la Enfermería, aseguró que nunca se había involucrado en ningún ilícito y que no había recibido ninguna amenaza, por lo que el hecho le llamó demasiado la atención.

No obstante, dijo que tiene la sospecha de que pudo haber provenido de parte de personas involucradas en una causa de sucesión en la cual está intermediando como abogado- Señaló que la denuncia de la sospecha ya está realizada en el Ministerio Público.

"Es mucha plata de por medio, y por ahí viene la mano, no tengo otro problema, no tengo enemigos. Soy enfermero, siempre me gustó cuidar la vida de las personas, y soy abogado, pero poco hago la parte civil, solo me dedico más a las madres solteras a las que no les ayudan sus parejas, no soy penalista", sostuvo.

El hombre manifestó que vive con su esposa y sus hijos, uno de 6 años y un bebé de 2 meses, quienes afortunadamente tampoco resultaron afectados, pero lamentó que quedó con mucho miedo y preocupación sobre lo que pueda ocurrirle a su familia.

Ante la situación, la Fiscalía emitió un oficio por el cual se ordena que el hombre debe tener custodio permanente, mientras que actualmente tiene reposo, a causa de una herida de profundidad con la que quedó tras el disparo de refilón.