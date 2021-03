Vacunas chinas: Negociadores afirman que tuvieron respuestas negativas de Salud

Al respecto, el director de la Cámara de Comercio Paraguay-China, Jorge Martínez, explicó que las negociaciones iniciaron “con mucho entusiasmo” semanas antes de la renuncia del ex ministro de Salud, Julio Mazzoleni, pero afirmó que los diálogos quedaron estancados tras dos negativas presentadas por el Gobierno.

El representante del organismo aclaró que en un principio se acordaron realizar las negociaciones a través de un laboratorio privado de Paraguay con la farmacéutica china, con intermediación de Salud Pública como institución contralora.

Esto atendiendo que el país no cuenta con relaciones políticas con la República Popular China, pero sí puede establecer relaciones económicas por medio del sector privado, según explicó el director en contacto con Monumental 1080 AM.

“Por el bien de Paraguay, se logró que el laboratorio original en China exporte para un laboratorio privado y este entregue a Salud. Es el mecanismo más fácil, pero el Gobierno sí o sí tiene que intervenir en la compra de vacunas porque Salud es el órgano contralor y sin la firma de ellos no se va a poder concretar”, dijo Martínez.

El director aclaró que se habló con el ex ministro Mazzoleni de un monto total de 3 millones de dosis, pero luego se acordó la posibilidad de recibir un lote inicial de 500.000 biológicos con los detalles correspondientes sobre plazos, financiación, entre otros aspectos.

Para concretar el acuerdo, se necesitaban de algunos procesos administrativos que requerían la firma de Salud Pública en cuatro formularios que se debían enviar al país asiático.

Según el representante de la Cámara, todas las documentaciones se encuentran en poder del Ministerio de Salud, en donde aparentemente hubo una confusión y, hasta el momento, no se tienen respuestas.

Salud supuestamente no recibió propuesta

Pese a la propuesta del país asiático, este viernes en conferencia de prensa, la viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud, Lidia Sosa, aseguró que no se recibió ninguna propuesta oficial ni por escrito de parte de la Cámara China.

“Sí han existido comunicaciones telefónicas, pero para que nosotros podamos dar una respuesta de manera oficial necesitamos contar con la propuesta oficial y por escrito, por los costos, plazos y todo lo que nos sirva para tomar la situación”, dijo.

Ante esto, el director de la Cámara de Comercio China desmintió la versión de la funcionaria de Salud y dijo que se reunió con la misma y que esta le dio una respuesta negativa sobre las negociaciones.

“La segunda negativa que recibimos me la hizo Sosa, argumentando que Cancillería frenó las negociaciones. Pero yo me comuniqué con el canciller, Euclides Acevedo, y me dijo que desconocía la situación. Esto ocurrió antes de que viaje el canciller”, reveló Martínez.

Finalmente, el representante de la Cámara consideró que existe un “cortocircuito” en el tema y por ello las negociaciones no avanzan.

“Yo le comenté al canciller que nosotros podríamos retirarnos de las negociaciones y le adelanté que hay dosis para que Paraguay pueda disponer. Si realiza todo el trámite, después del domingo de Pascuas ya se podrían contar con las vacunas”, alegó.