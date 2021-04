Vacunados VIP: Ex autoridades, empresarios y hasta docentes figuran en la lista

Ex autoridades, ex funcionarios públicos, docentes y decanos recibieron la vacuna sin estar habilitados para ello.

Una denuncia por vacunaciones VIP en Presidente Franco demostró la falta de rigurosos controles para la aplicación de las dosis contra el coronavirus ( Covid-19 ) para las personas que más necesitan. Solo 26 personas mayores de 85 años se vacunaron en Presidente Franco, en tanto que 117 no se encontraban dentro de la franja etaria permitida en el plan de vacunación nacional.

Entre los avivados se encuentran el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Este (UPE) y ex fiscal de Ciudad del Este Lulio Vicente Gamarra, como también el conocido político colorado y ex intendente municipal de Presidente Franco, Reinerio Santacruz Mendoza, de 78 años, y su esposa Blanca Escobar de Santacruz, de 72 años, según informó el corresponsal de la zona Wilson Ferreira.

También aparecen el ex concejal Éver Asunción Gamarra Sosa, de 76 años, y su esposa Sofía Argüello de Gamarra, de 65, de profesión docente, al igual que Blanca Maldonado Benítez, profesora de Teoría y Práctica de Derecho, de 61 años, y Beatriz González de Larramendia, de 63, directora de la UPE.

Van apareciendo nombres ligados a la política o la Universidad Privada del Este (UPE).



EN VIVO: https://t.co/pASLMhm15D#TelefuturoPy #TelediarioPy pic.twitter.com/XFBSVtsWtY — Telefuturo (@Telefuturo) April 14, 2021

El ex juez César Nider Centurión, de 63 años, también figura en la lista, como el ex director de Hacienda de la Municipalidad de Ciudad del Este, Nery Martínez, de 69, y Ricardo Arévalos Espínola, ex funcionario de Itaipú, informó Telefuturo.

El empresario José Florentino Chaparro Pessolani, de 70 años, procesado por evasión y contrabando en el 2003, también figuran en la lista.

La más joven de los vacunados es la empresaria Laura O'Hara de Parquet, de 55 años, quien representa a varias marcas. El empresario Pedro Renato Castro Marincovic, de 78 años, fue otro de los que recibieron la dosis.

La lista sigue con Nelson Riveros Vera, abogado y docente universitario; Armando Notario, abogado y político, y Eladio Ramón Invernizzi, docente de Ingeniería de la UPE, entre otros.