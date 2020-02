Usuario dice que perro no es bravo y ANDE habla de facturación acumulada

El perro de su nieto, de nombre Rocky, no es bravo afirmó Pedro Ruiz Díaz, en una entrevista con Monumental 1080 AM este jueves. El usuario de la ANDE que reside en el barrio Alto Jardín, de Hohenau , Itapúa , además expresó que “le dolió en el alma” haber abonado la suma de G. 7.136.000.

Al respecto, el jefe regional de la empresa estatal, Jorge Martínez, manifestó en principio que el funcionario encargado de tomar la lectura del medidor en la zona señaló en su informe que no pudo efectuar la medición en la vivienda del afectado, debido a que había un perro bravo.

Ruiz Díaz, siguiendo con el relato de su experiencia, manifestó que efectuó el pago total de la factura que recibió por el mes de diciembre pasado, debido a que le indicaron en la institución que debía cumplir con ello para poder presentar su reclamo.

Incluso, se puso al día con la factura de enero, que recibió por un valor de G. 460.000.

“Yo me preocupaba y me fui otra vez y le reclamé. Entonces me dijeron: ‘No te queda de otra, tenés que pagar, lo que vamos a hacer es fraccionarte en 18 de meses’”, contó. Sobre el punto, explicó que en los últimos meses venía pagando un estimativo que oscilaba entre los G. 130.000 y G. 160.000.

En otra entrevista afirmó, incluso, que el funcionario estatal había enfermado, que tuvo una cirugía, que hace un año no trabaja y que desde entonces nadie lo reemplazó.

ANDE alega una facturación acumulada

Por su parte, el jefe de la Agencia Regional de Itapúa de la ANDE, Hugo Rolón, señaló que el monto acumulado fue producto de no realizarse "la lectura por un periodo de 15 meses aproximadamente”. Dijo que por ello, al regularizarse en diciembre se registró una sobrefacturación.

El funcionario expuso que el usuario afectado en este caso recibió la factura con monto de consumo real hasta agosto de 2018, y que a partir de ese entonces pasó a realizarse la factura por estimación hasta noviembre pasado, donde se realizaron cambios en Hohenau.

Alegó que en ese periodo de entre 14 y 15 meses, Pedro Ruíz Díaz, trabajador de la Municipalidad local, recibía las facturas “por debajo de su consumo real”.

El usuario cuenta en su domicilio con un aire acondicionado y tres ventiladores, más una heladera, un lavarropas y focos denominados de bajo consumo. A pesar de esto recibió una boleta muy sobrefacturada.